Aktuell rumpelt es ganz ordentlich an den Börsen. Wir wollen einen Blick auf den MSCI World, DAX, S&P 500 und Co richten und verraten, warum sich ETF-Anleger nicht so viele Sorgen machen müssen.

Weil es im Banken-Sektor Schwierigkeiten gibt, machen sich aktuell viele Anleger Sorgen. Los ging es mit der Pleite der US-Bank Silicon Valley Bank (SVB). Und weiter ging es mit der Schweizer Bank Credit Suisse. Diese musste gestern von der Konkurrentin UBS übernommen werden. Vieles erinnert an der Börse nun an die Finanzkrise 2007/2008. Damals gingen auch Banken pleite und stürzten die Börsen rund 40 Prozent ins Minus. Doch was sollten ETF-Anleger mit dem MSCI World, DAX und S&P 500 jetzt tun?

ETF-Anleger sollten Ruhe bewahren

Wer langfristig einen ETF-Sparplan bespart, der sollte die Krise einfach ausharren. Noch weiß man zudem gar nicht, ob sich die Probleme nicht schnell wieder in Luft ausflösen. Es ist überhaupt nicht gesagt, dass es jetzt zum Crash kommt. Deswegen sollten Anleger einfach ihre Sparpläne weiterlaufen lassen und ETFs wie die auf den MSCI World, den DAX und den S&P 500 einfach weiter besparen. Zudem gibt es für ETF-Anleger einen Vorteil: Wer einen Sparplan regelmäßig laufen lässt, der profitiert vom Cost-Average-Effekt. Bedeutet: Sinken die Börsen, so wie jetzt, erhalten Anleger mehr Anteile an den ETFs für das gleiche Geld. So gesehen können zwischendurch niedrige Kurse sogar von Vorteil für die Rendite sein.

Wer einen Sparplan laufen hat, sollte den also einfach laufen lassen. Nicht pausieren, nicht hektisch verkaufen. Zudem ist es wichtig, immer einen Notgroschen in Cash auf der Seite zu haben, damit man in Panik nicht verkaufen muss. Wer also aktuell das Gefühl hat, zu viel Risiko einzugehen oder zu wenig Cash auf dem Konto zu haben, der kann den monatlich Sparplan ja von der Summer her so kürzen, dass man sich wieder wohl fühlt. Dennoch würden wir dazu raten, einen ETF-Sparplan grundsätzlich weiterlaufen zu lassen.

Doch wie geht es jetzt beim MSCI World, DAX und S&P 500 weiter und wie sieht jetzt ein sicheres Portfolio aus?

MSCI World, DAX, S&P 500 und Co: Wie geht es weiter?

Aktuell Notiert der MSCI World rund 14 Prozent unter seinem Allzeithoch. Etwas hat der Welt-Aktien-Index also bereits gelitten, doch er könnte durchaus noch weiter sinken. Riesige Sorgen müssen sich ETF-Anleger beim MSCI World aber nicht machen, denn langfristig steigt der Index jedes Jahr im Schnitt um acht Prozent. Zudem befinden sich über 1.500 verschiedene Unternehmen in dem Index. Er gilt also als verhältnismäßig sicher. Wer sein Portfolio noch stabiler aufstellen möchte, der nimmt noch einen ETF auf den MSCI Emerging Markets dazu (hier sind hunderte Schwellenländer-Aktien) und einen ETF auf den Stoxx Europe 600. In diesem befinden sich die 600 größten europäischen Unternehmen. Diese Mischung sollte dafür sorgen, dass das ETF-Portfolio ziemlich sicher aussieht.

Wer zudem auf den MSCI World ETF setzt, der braucht keinen ETF mehr auf den S&P 500, denn diese Aktien befinden sich so gut wie alle bereits im MSCI World. Auch einen ETF auf den DAX brauchen Anleger nur, wenn sie unbedingt in Deutschland anlegen wollen. Weil hier nur 40 deutsche Aktien im Index sind, ist dieser deutlich schwankungsanfälliger. Anleger investieren nur geringe Summen in den DAX-ETF und stellen ihr Portfolio mit dem MSCI World lieber breiter auf.

