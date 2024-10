MSCI World ETF kurz vor neuem Rekord

Wer jetzt schnell ist, kann sich bis Dezember noch fette Dividenden beim MSCI World ETF sichern. Denn während der MSCI World auf ein neues Rekordhoch zusteuert, zahlen einige ETFs eine Dividende - aber nicht alle. Worauf Anleger nun achten sollten.

18 Prozent. Um so viel stieg der beliebte MSCI World ETF in Dollar gerechnet seit Jahresbeginn. Doch Anleger verdienen nicht nur an der Kursentwicklung, sondern auch an den Dividenden. Und so hoch sind sie aktuell beim ETF:

MSCI World: Diese ETFs zahlen bis Dezember noch hohe Dividenden

Insgesamt gibt es in Deutschland 21 verschiedene ETFs auf den Welt-Aktien-Index MSCI World. 10 dieser Produkte schütten die Dividenden regelmäßig aus, während die restlichen 11 ETFs die Erträge thesaurieren. Und tatsächlich zahlen noch 5 MSCI World ETFs bis Jahresende eine Dividende. Wer also noch eine schöne Ausschüttung kassieren möchte, der kann sich nun folgende Produkte anschauen:

1. Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist: Dieser ETF zahlt seine gesamte Jahresdividende im Dezember. Im vergangenen Jahr gab es 3,85 Euro je Anteil, was im vergangenen Jahr einer Dividendenrendite von rund 1,4 Prozent entsprach. Wie viel dieser MSCI World ETF in diesem Jahr auszahlt, steht noch nicht fest. Es dürfte aber in der Größenordnung wie im vergangenen Jahr sein.

2. iShares MSCI World UCITS ETF (Dist): Dieser ETF zahlt im Dezember noch seine Quartals-Dividende. Anleger dürfen also mit rund einem Viertel der Jahresdividende rechnen, welche im Gesamtjahr bei rund 1,36 Prozent liegt.

3. Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist (WKN: ETF018) zahlt ebenfalls im Dezember seine gesamte Jahresdividende. Im vergangenen Dezember lag die Ausschüttung bei 1,55 Euro je Anteil, was einer Dividendenrendite von rund 2,0 Prozent entsprach.

4. Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D: Zahlt bereits im November eine Quartals-Dividende. Für die letzten 12 Monate entsprach die Dividendenrendite sogar 2,13 Prozent.

5. Deka MSCI World UCITS ETF Distribution: Zahlt im Dezember eine Quartals-Dividende. Für die letzten 12 Monate beträgt die Ausschüttungsrendite 1,37 Prozent.

MSCI World ETF kurz vor neuem Rekord

Auch allgemein läuft es beim MSCI World ETF weiterhin gut. Der ETF ist kurz davor, in Dollar ein neues Rekordhoch zu bilden. In Euro gerechnet hat er das wegen eines etwas schwächer gewordenen Euros in den letzten Tagen bereits geschafft. Die Aussichten für Anleger sind also gut und der ETF könnte in den kommenden Wochen mindestens noch bis an den oberen Rand des Aufwärtstrendkanals (siehe Chart von Tradingview unten) laufen. Dies entspräche dann einem Kursplus von weiteren 3 Prozent. Wie die Reise danach weitergeht, wird sich zeigen.

Anleger achten aber auch darauf, dass das US-Gewicht im MSCI World immer gravierender wird. Wir sind nun schon bei 72 Prozent Anteil an US-Aktien. Wer dies im eigenen ETF-Depot etwas ausbalancieren will, der mischt etwa einen Europa-ETF und einen ETF auf die Emerging Markets dazu.

