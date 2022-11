Der MSCI World ETF und der Dax zählen in Deutschland zu den wohl beliebtesten Anlageformen. Doch wie performen diese beiden sehr unterschiedlichen Indizes eigentlich? Und mit welchem ETF können Anleger mehr Geld verdienen?

Während sich im Dax lediglich 40 große deutsche börsennotierte Unternehmen befinden, sind es im MSCI World fast 1.600 Unternehmen aus 23 Industrieländern. In diesem Punkt unterscheiden sich beide Indizes schon mal sehr. Denn mit dem MSCI World ETF diversifizieren Anleger und streuen ihr Risiko auf eine größere Anzahl an Unternehmen und Ländern. Doch auch in der Wertentwicklung gibt es gravierende Unterschiede. Und diese sollten Anleger kennen:

So performen der MSCI World ETF und der Dax ETF

Auf Sicht von 5 Jahren tritt der Dax auf der Stelle. Sprich: Im November 2022 steht der deutsche Aktienindex genau dort, wo er schon im November 2017 war. Rendite: Richtung 0 Prozent. Dahingegen konnte der MSCI World im selben Zeitraum um mehr als 60 Prozent zulegen. Hier gewinnt also ganz eindeutig der MSCI World.

comdirect.de MSCI World vs. Dax 5 Jahre

Und auch auf Sicht der vergangenen 10 Jahre schneidet der Weltaktienindex deutlich besser ab als der Dax. Hier schaffte der MSCI World rund 210 Prozent Gewinn, während es beim Dax „nur“ 82 Prozent waren. Die Performance spricht also ganz klar für den MSCI World. Doch was bedeutet das jetzt aktuell für Anleger?

Diese MSCI World Investments könnten sich lohnen

Da sich auch sehr viele Aktien aus dem Dax im MSCI World Index befinden, scheint dieser für Anleger insgesamt das bessere Investment zu sein. Denn hier verteilen Anleger ihre Risiken auf viel mehr verschiedene Unternehmen und Länder. Zudem profitiere Anleger auch mit dem MSCI World an der Wertentwicklung der deutschen Wirtschaft, machen deutsche Aktien doch rund 3 Prozent des Anteils am MSCI World aus. Und dieser Anteil entspricht auch ziemlich genau der Marktkapitalisierung deutscher Aktien an den gesamten Weltbörsen.

Und diese beiden ETFs auf den MSCI World dürften sich am meisten lohnen: Der iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) ist der größte ETF auf den Weltaktienindex (WKN: A0RPWH). Und der Invesco MSCI World UCITS ETF (WKN: A0RGCS) weist in den vergangenen 12 Monaten die beste Performance auf.

Aufgrund der aktuellen Probleme in Deutschland und Europa, dürfte auch in Zukunft ein Investment in den MSCI World ETF die insgesamt bessere und sichere Wahl für Anleger sein.