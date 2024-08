Tatsächlich schaffte der MSCI World ETF einen erfreulichen Turnaround. Aktuell sieht die Lage aus einem Grund gut aus, doch zu diesem Zeitpunkt sollten Anleger den ETF besser verkaufen.

In den letzten Tagen war der MSCI World ETF um rund 5 Prozent gefallen. In unserem Artikel von letzter Woche: MSCI World: Muss man sich Sorgen um den ETF machen? Darum bricht der Kurs ein hatten wir genau davor gewarnt, weil die großen US-Tech-Aktien Schwäche zeigten. Nun scheint das Gröbste erstmal überstanden und Anleger können wieder zugreifen. Aber nur bis zu einem bestimmten Datum.

Darum dürfte der MSCI World ETF im August erstmal steigen

Das Gröbste ist nun erstmal durch. Denn die meisten US-Tech-Aktien haben jetzt ihre Quartalszahlen gebracht. Anleger zeigten sich zunächst verschnupft und verkauften die Aktien wie Nvidia, Microsoft und Alphabet, obwohl die Zahlen recht gut waren. Scheinbar hatten Anleger aber mit noch besseren Zahlen gerechnet. Doch die Schwäche wurde schnell genutzt und die meisten Tech-Aktien wurden zu einem Teil wieder aufgekauft.

So gab es auch beim MSCI World Index einen Turnaround. Zwar sind hier über 1.500 Aktien aus 23 Industrienationen enthalten, doch US-Aktien machen mit etwa 70 Prozent den Löwenanteil aus und insgesamt haben die berüchtigten Magnificent 7 ein so starkes Gewicht, dass sie alleine den ETF bewegen.

Und wie der Chart unten von Tradingview zeigt, befindet sich der MSCI World ETF jetzt weiterhin behaglich in seinem Aufwärtstrendkanal. Für August sollten die Zeichen jetzt eher auf Beruhigung und eine leichte Erholung stehen. Wahnsinnig viel dürfte nicht passieren, doch Anleger können investiert bleiben.

Doch dann droht Ungemach, wie auch der Chart unten zeigt:





www.tradingview.com MSCI World ETF

MSCI World: ETF im September verkaufen?

Denn mit dem September steht dann der statistisch schlechteste Börsenmonat des Jahres bevor. Und um zu zeigen, dass wir hier nicht nur geschwollen daherplappern haben wir im Chart jeweils den Beginn des Septembers im Jahr 2022 und 2023 beim MSCI World ETF rot eingezeichnet. Und siehe da: Jedes Mal ging es deutlich bergab. Es ist zwar nicht gesagt, dass das immer zu 100 Prozent passieren muss. Doch da der September historisch schlecht ist, ist die Wahrscheinlichkeit dafür recht hoch.

Auch, weil dieses Jahr Wahlen in den USA sind und sich Anleger davor meistens aus dem Markt zurückziehen, weil der Ausgang ungewiss ist. Allerdings könnte es dieses Jahr im September auch eine positive Überraschung für Tech-Aktien geben: Denn am 18. September findet die nächste Notenbanksitzung in den USA statt. Und aktuell gehen die Börsen mit einer Wahrscheinlichkeit von 86 Prozent von einer Zinssenkung um 25 Basispunkte aus. Dies könnte die Börsen nochmal antreiben.

Doch was sollten Anleger jetzt tun?

Es dürfte nicht schaden, Ende August ein paar Teilgewinne mitzunehmen. Vor allem, wer bereits länger investiert ist und auf hohen Gewinnen sitzt, der kann vor dem September bis zur US-Wahl ein paar dieser Gewinne mitnehmen. Aber nicht alles verkaufen. Denn wenn der September wider Erwarten doch gut wird, dann verpasst man sonst zu viel Rendite. Wer den ETF auf den MSCI World per Sparplan bespart und ohnehin noch nicht so lange dabei ist, der verkauft nichts und lässt den Sparplan einfach weiter laufen. Sollte der MSCI World ETF im September fallen, dann kann man die Anteile günstiger einsammeln.

