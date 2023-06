Zuletzt konnte der MSCI World ETF deutlich zulegen und Anlegern gute Gewinne bringen. Doch kann der ETF bald auch ein neues Rekordhoch bilden? Und sollten Anleger weiter kaufen?

Die vergangenen Monate waren für den MSCI World Index nicht einfach. Oftmals standen die US-Werte, welche ja mehr als zwei Drittel Anteil am Index haben, unter Druck und ließen keine Rallye zu. Doch zuletzt lief es auch in Übersee und in Japan wieder gut, weswegen der MSCI World ETF einen Anlauf auf ein neues Rekordhoch nimmt. Allerdings gibt es noch eine Hürde:

Bildet der MSCI World ETF bald ein neues Rekordhoch?

Tatsächlich hatten wir ja in den vergangenen Wochen immer wieder geschrieben, dass Anleger ihre Sparpläne einfach weiterlaufen lassen sollen. Wir hatten zwar damit gerechnet, dass es eine Sommerflaute geben könnte, aber bislang geht es an der Börse immer weiter hoch. Der Grund dafür liegt in starken Börsen in den USA und in Japan. Nach den USA mit einem Anteil von 66,7 Prozent im MSCI World folgt Japan auf Platz 2 mit 6,23 Prozent. Und die Börsen in Japan hatten zuletzt erst einen neuen Höchststand seit mehr als 30 Jahren gebildet, aber noch kein neues Rekordhoch. Allerdings trieb das den MSCI World Index immer weiter nach oben. Und dieser notiert jetzt auch komfortabel über der 50-Tage-Linie und der 200-Tage-Linie:

www.onvista.de MSCI World ETF

Bevor der MSCI World ETF aber ein neues Rekordhoch bilden kann, muss der Index zuerst die wichtige Marke von 3.000 Punkten durchbrechen. Wer oben in den Chart schaut, der sieht, dass der Index hier öfters mal abgeprallt ist oder Unterstützung bekommen hat. In den nächsten Tagen und Wochen, vor allem den Sommer über, kann es nach dieser Zwischenrallye also nochmal ruckelig werden. Doch wird die 3.000 Punkte Marke überwunden, dann könnte es ziemlich schnell auf ein neues Rekordhoch auf über 3.248 Punkte gehen. Doch sollten Anleger dann auch weiter kaufen wenn der MSCI World Index und der ETF so hoch stehen?

Sollte man den MSCI World ETF weiter kaufen?

Einfache Antwort: Ja. Denn wer auf den MSCI World Index setzt, der macht das ja vermutlich eher langfristig und mittels eines ETFs. Dieser sollte nur für anfallende Gewinnmitnahmen oder vor wirklichen Krisen und Problemen verkauft werden. Diese sind zwar nicht auszuschließen, doch aktuell sieht einiges doch eher nach Entspannung aus. Demzufolge dürfte auch der MSCI World weiter steigen und Anleger können den ETF weiter besparen. Zwar ist die Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft, doch wer sich den MSCI World Index seit 1980 anschaut, der sieht, dass es andauernd neue Rekordhochs gab und es immer weiter nach oben ging:

www.onvista.de MSCI World Rekordhochs

Demzufolge sollten Anleger sich freuen, sollte es in den kommenden Monaten ein neues Rekordhoch geben. Investieren können Anleger mittels Sparplan weiter. Um die 3.000 Punkte Marke könnte es auf jeden Fall ruckelig werden, doch Anleger sollten sich aktuell davon nicht aus der Ruhe bringen lassen.

