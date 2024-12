1 Million Euro auf dem Konto haben – es ist der Traum vieler Anleger. Und das geht. Denn wer einen guten ETF auf den MSCI World auswählt und dann regelmäßig Geld anlegt, der kann das tatsächlich schaffen. Dabei benötigt man nur 100 Euro im Monat. Und so gelingt es.

Auch 2024 performte der MSCI World Index wieder sehr gut. Wer auf den Weltaktien-Index setzte, der in rund 1.500 Unternehmen aus 23 Industrieländer investiert, der fuhr kräftige Gewinne ein. Dabei wird das Geld der Anleger dann in große Aktien wie Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia oder auch Alphabet gesteckt. Dies ist zwar eine Stärke, kann aber gleichzeitig auch ein Nachteil sein, weil der ETF sehr viel auf US-Aktien setzt.

Doch weil der MSCI World ETF seit 1987 im Schnitt rund 9 Prozent Rendite pro Jahr brachte und eine gewisse Sicherheit in die ETF-Depots der Anleger bringt, empfehlen viele Experten ein solches Investment als Basis.

Weil der MSCI World ETF so beliebt ist, stellten wir uns die Frage, wie lange es dauert, bis man mit diesem einzelnen ETF eine Million Euro ansparen konnte. Die Antwort: Gar nicht mal so lange. Und so geht es:

Mit dem MSCI World ETF zum Millionär werden

MSCI World, ETF, Millionär

Die Tabelle oben mag zwar etwas wuchtig sein, doch in ihr sieht man, wie lange es mit einem monatlichen Sparplan dauert, bis die Million erreicht ist. Legt man jeden Monat beispielsweise 100 Euro in einen ETF auf den MSCI World an und bleibt die zukünftige durchschnittliche Rendite pro Jahr bei 9 Prozent, so dauert es 50 Jahre bis man Millionär ist. Nicht beachtet wurden die Kosten und die Steuern in diesem Rechenbeispiel, um es einfacher zu halten.

Zwar erscheinen 50 Jahre nun eine lange Zeit zu sein, aber 100 Euro Anlagesumme im Monat sind auch nicht sehr viel. Wer diese Summe steigern kann, und das sollte im Verlauf des Lebens funktionieren, der spart einige Jahre. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Deswegen kann man im Verlauf des Lebens die monatlich Sparrate auf den MSCI World ETF erhöhen. Denn wer 400 Euro im Monat anspart und anlegt, der braucht nur noch 34 Jahre bis zur Million. Und das ist durchaus realistisch. Je mehr Geld Anleger in den ETF investieren, desto schneller geht es. Schafft man es sogar, 1000 Euro pro Monat anzulegen, so könnte das Ziel, Millionär nur durch den MSCI World ETF zu werden, bereits nach 24 Jahren erreicht werden.

Doch auf welche ETFs sollten Anleger dabei setzen? Das erfahren Sie jetzt hier

Das sind jetzt die besten ETFs auf den MSCI World

Insgesamt gibt es aktuell 21 ETFs auf den MSCI World Index. Dabei unterscheiden sie sich vor allem anhand der Performance, der Kosten und der Ertragsverwendung. Mit letzterem ist gemeint, ob die Gewinne (Dividenden) jedes Jahr an den ETF-Besitzer ausgeschüttet oder automatisch wieder angelegt werden. Wer sich mit dem MSCI World ETF zum Millionär machen will, der sollte einen thesaurierenden ETF nehmen. Denn dieser legt die Dividenden automatisch wieder an, sodass der Zinseszinseffekt wird und Anleger schneller zum Millionär werden.

Dabei legte der Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (WKN: LYX0AG) in den vergangenen 12 Monaten die beste Performance hin. Hier werden die Dividenden zwar ausgeschüttet, doch Anleger können mit den erhaltenen Dividenden die Sparraten ja selbst erhöhen.

Daneben überzeugt der UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc (WKN: A2PK5J) durch sehr günstige Gebühren von 0,10 Prozent pro Jahr. Zudem arbeitet dieser ETF thesaurierend, sodass Anleger einfach automatisch weiter ansparen können.

Zudem ist der iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (WKN: A0RPWH) der größte ETF mit mehr als 70 Milliarden Volumen. Dies spricht dafür, dass der ETF nicht einfach irgendwann aufgelöst wird und Anleger dürften hier wohl durchaus viele Jahrzehnte drin ansparen können. Diese MSCI World ETF ist ebenfalls thesaurierend und kostet 0,20 Prozent Gebühren im Jahr.

Jetzt haben Anleger das Rüstzeug an der Hand, um mit dem MSCI World ETF zum Millionär zu werden.

Und lesen Sie passend dazu auch: Nicht nur Ethereum und Solana: Diese Altcoins gehen jetzt so richtig ab