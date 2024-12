Seit rund 5 Wochen läuft die Krypto-Rallye so richtig. Doch war konnte in dieser Zeit bislang am meisten überzeugen? Und auf welche Coins sollten Anleger neben den üblichen Bekannten Bitcoin, Ethereum und Solana noch setzen?

Die 10 besten Altcoins der vergangenen 30 Tage

Kryptowährung Rang Performance 30 Tage Virtuals Protocol 57 381% Curve DAO Token 90 269% Hedera 18 249% Stellar 17 180% Ethereum Name Service 72 177% XDC Network 97 152% XRP 4 152% The Sandbox 68 146% IOTA 89 146% Bitget Token 35 132%

Dabei müssen Anleger immer bedenken, dass Altcoins explosiv sind - und zwar in jede Richtung: So steil es bergaufgehen mag, so steil geht es meistens auch wieder bergab. Altcoins sind also nochmal gesondert von Bitcoin und Ethereum zu betrachten und als sehr riskant einzustufen. Dennoch kann man mit den kleineren Kryptowährungen in kurzer Zeit hohe Gewinne einfahren. Um Chancen zu heben, das Risiko aber nicht ausufern zu lassen, haben wir uns die in den vergangenen 30 Tagen besten Altcoins der Top 100 Kryptowährungen auf coinmarketcap.com angesehen:

Übrigens: Sie sind auf der Suche nach tollen Krypto-Investments? Finden Sie jetzt im neuen BÖRSE ONLINE Aktienreport KI- und Krypto-Aktien, die 2025 bis zu 500 Prozent Kurspotenzial bieten.

Nicht nur Ethereum und Solana: Die aktuell besten Altcoins

So sehen Anleger, dass das eher unbekannte Projekt Virtuals Protocol mit einer Rendite von 381 Prozent in den vergangenen 30 Tagen auf Platz 1 steht. Insgesamt ist es die 57. wertvollste Kryptowährung der Welt. Über Virtuals Protocol schreibt der Branchendienst Coinmarketcap: "Virtuals Protocol (VIRTUAL) ist eine innovative Kryptowährung, die darauf abzielt, virtuelle Interaktionen durch ihr KI- und Metaverse-Protokoll zu revolutionieren. Als Infrastrukturschicht für gemeinsam genutzte, von Menschen kuratierte Plug-and-Play-Gaming-KIs ist Virtuals Protocol führend bei der Integration künstlicher Intelligenz in immersive virtuelle Umgebungen." Hier dürfte also der Trend Gaming und Künstliche Intelligenz die Kursfantasie ausgemacht haben.

Dahingegen ist die Kryptowährung DAO Curve Token ein gänzlich anderes Projekt. Coinmarketcap schreibt dazu: "Curve ist eine dezentrale Börse für Stablecoins, die einen automatisierten Market Maker (AMM) zur Verwaltung der Liquidität nutzt.Im August startete Curve eine dezentrale autonome Organisation (DAO) mit CRV als internem Token. Das DAO nutzt das auf Ethereum basierende Erstellungstool Aragon, um mehrere Smart Contracts zu verbinden, die für die hinterlegte Liquidität der Benutzer verwendet werden."

Anleger können immer mal wieder die Hitlisten bei Coinmarketcap durchstöbern, um aktuelle Gewinner auszumachen. Dabei sollte man allerdings immer mit der gebotenen Vorsicht agieren. Wer auf Bitcoin, Ethereum, Solana und weitere große Altcoins setzen möchte, der kann das mit dem BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index tun.

Und lesen Sie auch: Künstliche Intelligenz analysiert: Sie sollten 2025 Bitcoin kaufen, wenn…

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ethereum.