In diesem Jahr beglückte der MSCI World seine Anleger noch nicht mit Gewinnen. Doch nach dem Turnaround an den Börsen kann sich das jetzt ändern. Wie viel Rendite nun mit dem ETF möglich ist.

Seit Anfang des Jahres hat der MSCI World Index in Euro gerechnet rund sechs Prozent an Wert verloren. Zwischendurch waren es sogar mal knapp minus 14 Prozent gewesen. Doch dank dem jüngsten Turnaround an der Börse – ausgelöst durch niedriger als erwarteten Inflationsdaten in den USA – konnte auch der MSCI World ETF deutlich zulegen. Doch wie hoch kann es nun noch gehen?

MSCI World 2022

So hoch kann der MSCI World jetzt noch steigen

Der MSCI World hat in Euro gerechnet seine Korrektur bereits abgeschlossen und ist bereit, wieder deutlich zu steigen. Als Erstes fällt dabei das Widerstandsniveau mit den beiden Allzeithochs ins Auge (siehe Chart unten). Bis zu diesem sind es noch sechs Prozent. Wenn der Index es schafft, diese Zone zu durchbrechen, so kann er danach nochmal um weitere 10 Prozent steigen – und dies in relativ kurzer Zeit.

Dabei setzt der MSCI World auf über 1.500 Unternehmen aus 23 Industrieländern. Vor allem aber ist der MSCI World Index von der Wertentwicklung der US-Aktien abhängig, weil diese einen großen Anteil des Index ausmachen. Anleger achten also vor allem darauf, wie die US-Börsen performen.

Doch wie investiert man nun aktuell am besten in den MSCI World?

MSCI World Index

So investieren Anleger in den MSCI World ETF

Anleger sollten vor allem auf einen MSCI World ETF setzen. Vor allem der größte ETF iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) und der nach Rendite aktuell beste ETF Invesco MSCI World UCITS ETF eignen sich dafür.

Anleger sollten wie gesagt beachten, dass der MSCI World sehr USA-lastig ist. Sie mischen dafür neben 60 Prozent MSCI World ETF auch 20 Prozent eines MSCI Emerging Markets ETF und 20 Prozent eines ETFs auf den Stoxx Europe 600 dazu.

Am besten investieren Anleger zudem per Sparplan in einen ETF auf den MSCI World. Denn so verteilen Sie Ihr Risiko beim Kauf und bekommen mehr Anteile, wenn der Index mal eine Schwächephase haben sollte.

Und wenn Sie einen Broker dafür brauchen oder überprüfen wollen, ob Sie beim günstigsten Broker für Ihre Bedürfnisse sind, dann können Sie das hier austesten.