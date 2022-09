Der Welt-Index MSCI World gehört zu den beliebtesten Anlageformen. Sehr viele Menschen setzen auf einen ETF auf den MSCI World, um sich ein Vermögen aufzubauen oder für das Alter zu sparen. Doch in der jetzigen Marktsituation stellt sich die Frage: Sollte man den MSCI World-ETF verkaufen?

Im MSCI World-Index befinden sich Stand 31. August 2022 genau 1.516 Unternehmen aus 23 Industrieländern. Genau genommen ist der MSCI World damit kein wirklicher Welt-Index und eher eine Mogelpackung. Zumindest vom Namen her. Möchte man einen wirklichen Welt-Index haben, so müssten Anleger auf jeden Fall noch einen MSCI Emerging Markets Index dazukaufen. Denn dieser setzt auf Aktien aus den Schwellenländern. Doch wie sieht es nun mit dem MSCI World aus: Kaufen? Halten? Oder sogar verkaufen?

MSCI MSCI World Renditevergleich

So viel Gewinn oder Verlust brachte der MSCI World Index 2022

Im obigen Bild sehen Anleger, welche Rendite der MSCI World Index seit 2007 brachte. Die rund 145 Prozent Gewinn können sich sehen lassen, da diese mit relativ geringen Schwankungen einhergingen. Die allermeisten Einzelaktien schwanken viel stärker im Wert. Und der MSCI Emerging Markets konnte dem Welt-Index nicht das Wasser reichen. Die dritte Linie stellt den MSCI World All Country Index dar. Dieser ist eine Mischung aus den beiden anderen Indizes, wobei auch hier die Industrieländer eine viel stärkere Gewichtung einnehmen.

Und im Jahr 2022 befindet sich der Welt-Index aktuell mit rund sieben Prozent im Minus. Erstmal hört sich das nicht so toll an. Doch wenn wir bedenken, wie das Börsenjahr bislang lief, dann ist das doch ein gar nicht so schlechter Wert. Zum Vergleich: Der deutsche Aktienindex DAX und der amerikanische Index S&P 500 befinden sich beide jeweils 23 Prozent im Minus. Also schneidet der MSCI World Index gar nicht schlecht ab.

Zudem hatte der MSCI World nach einem schwachen Jahr 2018 mit einem Verlust von 4,3 Prozent in den folgenden drei Jahren erst 30 Prozent, dann sechs Prozent und dann nochmal 32 Prozent Plus gebracht. Insgesamt kann sich diese Rendite mehr als sehen lassen.

Sollten Anleger den MSCI World ETF jetzt verkaufen?

Für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont haben lautet die klare Antwort: Nein. Denn der MSCI World Index hält sich aktuell den Umständen entsprechend immer noch gut. Natürlich gibt es auch bei diesem Index Jahre, in denen ein Verlust zubuche steht. In den vergangenen 13 Jahren war das vier Mal der Fall und auch in 2022 könnte am Ende des Jahres durchaus ein Verlust resultieren. Doch der Vergleich mit anderen Indizes zeigt, dass der Welt-Index sicherer ist und nicht so stark fiel. Warum sollten Anleger diesen dann jetzt verkaufen?

Nur, wer bereits sehr viel Geld in diesen Index investiert hat, es bald benötigt und davon ausgeht, dass es zu einer schweren Rezession mit weiter sinkenden Börsen kommt, der sollte über einen Teilverkauf nachdenken. Es kann nie schaden, Gewinne mitzunehmen. Wer langfristig sein Vermögen aufbauen möchte und eventuell sogar per Sparplan investiert, der sollte diesen auch durch diese Krise hindurch einfach weiterlaufen lassen.