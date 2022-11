Noch ist der November nicht gänzlich rum, doch kurz vor Ende steht der MSCI World mit mehr als 6 Prozent im Plus. Doch wie geht es mit dem ETF auf den Weltaktienindex traditionell im Dezember weiter?

Die historisch verlässlichen Daten für den MSCI World Index reichen bis ins Jahr 2004 zurück. Also haben wir uns angeschaut, wie gut oder schlecht der ETF auf den MSCI World in jedem Dezember performte. Und heraus kam ein ganz eindeutiger Trend:

So schneidet der MSCI World im Dezember ab

Jahr Performance MSCI World Index 2021 +4,19% 2020 +4,14% 2019 +2,89% 2018 -7,71% 2017 +1,26% 2016 +2,29% 2015 -1,87% 2014 -1,71% 2013 +2,01% 2012 +1,75% 2011 -0,17% 2010 +7,25% 2009 +1,69% 2008 +3,06% 2007 -1,37% 2006 +1,95% 2005 +2,14% 2004 +3,73%

Diese Auswertung zeigt, dass der MSCI World im Dezember überwiegend positiv performt. Schließlich konnte er in den vergangenen 18 Jahren 13 Mal mit einem Plus aus dem Monat gehen und nur fünfmal stand ein Minus zubuche. Dabei kommt der MSCI World ETF auf eine durchschnittliche positive Rendite von 1,41 Prozent für den Monat Dezember, was sich zwar nicht viel anhört, aber schon ziemlich gut ist. Doch was bedeutet das nun für Anleger?

So investieren Anleger jetzt in den MSCI World ETF

Für Anleger bedeutet dies: Nach einem guten Monat November, in welchem der MSCI World Index um rund 6 Prozent zulegen konnte, stehen die Chancen auf einen ebenfalls positiven Dezember ziemlich gut. Am besten lassen Anleger ihre Sparpläne auf einen ETF auf den MSCI World einfach laufen. Am besten eignen sich dafür der iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) und der Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C.

Und mehr Infos zur Dividende beim MSCI World ETF gibt es hier.

Übrigens: Mit den BÖRSE-ONLINE-Black-Friday-Deals sparen sie jetzt 20 % auf alle Angebote. Egal ob Einzelheft oder Abo, ob digital, Print oder als Kombination aus beidem. Mit dem Code BLACK22 erhalten Sie direkt 20 % Rabatt und machen mit BÖRSE ONLINE mehr aus Ihrem Geld.