Wie viel Dividende verdient man eigentlich, wenn man sein Geld in einen ETF auf den MSCI World investiert? Wir haben nachrecherchiert und zeigen, welche ETFs eine Dividende ausschütten und welche nicht.

Ein Investment in den MSCI World Index lohnt sich langfristig. In den vergangenen zehn Jahren konnten Anleger im Schnitt rund 10 Prozent Gewinn pro Jahr einfahren. Und ein Teil dieser Rendite macht auch die Dividende aus. Zwar befindet sich der Weltaktienindex in diesem Jahr etwa neun Prozent im Minus, doch mit der Dividendenausschüttung können Anleger einen Teil dieser Verluste wettmachen. Aber wie viel Dividende kann man mit einem ETF auf den MSCI World eigentlich verdienen?

So viel Dividende gibt es beim MSCI World

In den vergangenen 12 Monaten schüttete der größte ETF auf den MSCI World 0,75 Euro je Anteil aus. Dies resultiert in einer aktuellen Dividendenrendite von 1,39 Prozent für den MSCI World. Dieser Wert ist nicht hoch, ist aber auch nicht schlecht. Man muss bedenken, dass im Index sehr viele US-Unternehmen vertreten sind und diese eine geringere Dividende zahlen als europäische Unternehmen.

In den vergangenen Jahren stieg die Dividende meistens an, nur das Corona Jahr war eine Ausnahme:

Jahr Ausschüttung in Euro Dividendenrendite 2022 0,75 1,39% 2021 0,61 1,31% 2020 0,56 1,26% 2019 0,72 2,06% 2018 0,64 1,72

Dies zeigt, dass Anleger mit einem ETF auf den MSCI World durchaus eine ganz gute Dividende und eine ansehnliche Dividendenrendite bekommen. Diese Zahlen beziehen sich dabei auf den iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) doch nicht jeder ETF auf den MSCI World zahlt auch eine Dividende aus. Darauf müssen Anleger also achten:

Dann zahlt ein ETF auf den MSCI World eine Dividende

Nur wenn der ETF "ausschüttend" arbeitet, bekommen Anleger die Dividende auch auf das Konto. Doch viele ETFs auf den MSCI World sind "thesaurierend". Bedeutet: Zwar gibt es auch hier eine Dividende, doch der ETF schüttet das Geld nicht auf die Konten der Anleger aus, sondern legt das Geld direkt wieder in neue Aktien aus dem MSCI World an. Diese Infos, ob ein ETF ausschüttend oder thesaurierend arbeitet, findet man bei jedem Anbieter direkt im Internet.

Vor allem auf der Seite justetf.com finden Anleger wichtige Infos dazu. So thesaurieren etwa die beiden größten ETFs auf den MSCI World, nämlich der iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) und der Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C.

Anleger können also durchaus eine ansehnliche Dividende mit dem MSCI World ETF einfahren, müssen aber darauf achten, welcher Anbieter wirklich das Geld ausbezahlt.

