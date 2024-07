Dieser ETF ist jetzt neu auf dem deutschen Markt – zumindest in einer Ausführung, in der er auch für Dividendenanleger interessant sein könnte. Denn zuvor hatte der vielleicht beste Welt-ETF überhaupt für viele Investoren einen Makel, der jedoch in dieser Version nicht vorhanden ist. Ist es Zeit, jetzt zu kaufen?

Der SPDR MSCI ACWI IMI ist einer der breitesten globalen ETFs, in die Anleger überhaupt investieren können. Insgesamt sind in dem Produkt 3527 Werte aus aller Welt, von Industrie- bis Schwellenländern, von Large bis Small Caps enthalten.

Eine Investition in diesen ETF bietet eine wirklich breite Diversifikation, mit dem ein klassischer MSCI World und auch ein FTSE All World nicht mithalten kann.

Der vielleicht beste Welt-ETF ist jetzt für Dividendenanleger investierbar

Allerdings war es besonders für Anleger mit einem Faible für Dividenden in der Vergangenheit nicht möglich, in den ETF zu investieren. Ursache: Der SPDR MSCI ACWI IMI war nur in der thesaurierenden Variante vorhanden. Dies bedeutet, dass alle Ausschüttungen der Unternehmen in den Fonds reinvestiert werden.

Doch nun gibt es eine Neuauflage: Seit Anfang Juli können Anleger in einen neuen SPDR MSCI ACWI IMI unter der WKN A40F93 investieren. Dies ist die ausschüttende Variante des Fonds, die vierteljährlich in den Monaten März, Juni, September und Dezember Gelder an Anleger überweisen wird.

Zwar ist der ETF mit einer aktuellen Ausschüttungsrendite von 1,94 Prozent definitiv kein Dividendenmonster, doch insbesondere für die Anleger interessant, die gerne regelmäßig Zahlungen auf ihr Konto zum Beispiel als Motivation oder passives Einkommen erhalten.

Alternative zum vielleicht besten Dividenden-ETF

Allerdings ist der SPDR MSCI ACWI nicht für jeden Anleger geeignet, selbst für diejenigen nicht, die ultradiverssifiziert sein wollen. Denn das hohe USA-Gewicht mit über 60 Prozent und die Konzentration in einigen wenigen Werten macht vielen Investoren Bauchschmerzen.

Wenn Sie das ebenfalls betrifft, dann kann sich ein Blick auf den L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF (WKN: WELT0B) lohnen. Dieser besitzt eine ausschüttende Variante, kappt das Gewicht einzelner Länder und Aktien und könnte dementsprechend für viele Anleger interessant sein.

Mehr dazu erfahren Sie in diesem Beitrag: 1 Jahr Gerd Kommer ETF: So überraschend hat sich das Weltportfolio geschlagen

