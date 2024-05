Nach der Korrektur steht der MSCI World ETF plötzlich wieder kurz vor einem neuen Rekordhoch. Ist die Gefahr damit also bereits schon wieder gebannt? Worauf ETF-Anleger jetzt unbedingt achten sollten.

Im April war es für den MSCI World Index erstaunlich stark bergab gegangen. Vor allem weil in diesem Zeitraum die Magnificent 7-Aktien geschwächelt haben, die einen großen Einfluss wegen ihrer Größe auf den ETF haben, ging es bergab. Doch in den vergangenen Tagen konnte der MSCI World ETF wieder deutlich zulegen. Nun steht der ETF kurz vor einem neuen Rekordhoch. Worauf Anleger jetzt unbedingt achten sollten:

MSCI World ETF kurz vor neuem Rekordhoch

Denn wie Anleger in dem Chart von Tradingview unten erkennen können, befindet sich der ishares MSCI World ETF immer noch in seinem Aufwärtstrendkanal. Im April wurde lediglich die untere Begrenzung getestet, welche aber hielt. Nun strebt der Index wieder nach oben und könnte in den kommenden Tagen ein neues Rekordhoch bilden. Lediglich 1,3 Prozent fehlen dazu aktuell noch. Das ist schnell erledigt. Die Frage ist, wie es dann weitergeht. Zwar erholen sich die Börsen aktuell, doch viele Experten erwarten durchaus, dass die Unternehmensgewinne zunächst nicht allzu stark wachsen werden. Über den Sommer über sollten Anleger durchaus vorsichtig sein.





Doch was sind die Alternativen für Aktien und ETF an der Börse?

www.tradingview.com MSCI World ETF

Übrigens: Im BÖRSE ONLINE Neobroker-Vergleich finden Sie stets die besten und günstigsten Anbieter für Aktien und ETF

ETFs und Aktien: Das sollten Anleger jetzt tun

Langfristig kann kein Investment die Anlage in Aktien oder ETFs schlagen. Das deutsche Fondshaus Taunus Trust hat etwa ausgerechnet, dass US-Aktien seit dem Jahr 1800 jedes Jahr inflationsbereinigt im Schnitt um 6,9 Prozent gestiegen sind. Da konnten Staatsanleihen mit 3,2 Prozent Rendite pro Jahr und auch Edelmetalle mit 0,6 Prozent pro Jahr einfach nicht mithalten.

Anleger setzen also weiterhin auf ETFs und Aktien. Und auch wenn der MSCI World ETF aktuell wieder nahe seines Rekordhochs steht, so sollten Anleger dabeibleiben. Die Sommermonate könnten an der Börse etwas ruckelig werden, weil der Trend nicht mehr so eindeutig ist. Doch am besten lassen ETF-Anleger ihre Sparpläne einfach laufen und kaufen bei Schwächen an der Börse auch bei Aktien weiter zu.

Insofern kann man sich über die positive Überraschung, dass der MSCI World ETF plötzlich wieder so gut läuft freuen.

Und lesen Sie auch: Mit geheimer Dividenden-Strategie: Diese deutsche Aktie zahlt bis zu 19 Prozent Dividendenrendite

oder: Milliardäre verkaufen Nvidia-Aktien und setzen auf diese zwei Konkurrenten