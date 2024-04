Ist das etwa der beste ETF der Welt? Ein ETF schlägt die Konkurrenz gerade gnadenlos – das steckt dahinter

Sie erfreuen sich nach wie vor hoher Beliebtheit: ETFs. Denn mit ihnen muss man sich nicht für eine einzelne Aktie entscheiden, sondern kann auf die Wertentwicklung ganzer Branchen oder gar Länder setzen. Das Risiko ist also weitaus diversifizierter und da ETFs meist nur passiv einen Index nachbilden, sind die Gebühren häufig geringer als bei aktiv gemanagten Fonds.

Doch das ETF-Universum ist mittlerweile riesig und für Anleger wird es zunehmend schwieriger, hier noch den Durchblick zu bewahren. Bei der Auswahl eines ETFs kommt es natürlich vor allem darauf an, welches Ziel man verfolgt und wie hoch die eigene Risikobereitschaft ist.

Wer sich jedoch generell einfach mal inspirieren lassen will, kann zunächst nach der Performance gehen. Und hier zeigt sich: Es gibt einen Kandidaten, der gerade besser ist als alle anderen.

Der beste ETF – sollten Sie investieren?

Das Portal „etf.capital“ führt auf seiner Seite ein Ranking durch, das eine breite Auswahl an ETFs nach ihrer jeweiligen Performance bewertet. Und einer hebt sich besonders hervor: Der Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF ist mit einer Performance von zwölf Prozent nämlich nicht nur der beste ETF in diesem Jahr. Mit 47 Prozent liegt er auch auf Platz eins der besten ETFs in den vergangenen drei Jahren. Und: Mit knapp 115 Prozent liegt er außerdem auf Platz zwei der besten ETFs in den vergangenen fünf Jahren.

Doch was steckt hinter diesem ETF? Der ETF hat als Referenzindex den MSCI USA Low Carbon SRI Leaders Index nach. Der konzentriert sich auf Unternehmen mit geringen Kohlenstoffemissionen und einem hohen ESG-Rating. Der ETF ist thesaurierend und gilt laut justetf als günstigster ETF, der diesen Index nachbildet. Zu den größten Positionen zählen etwa Microsoft, Nvidia oder Alphabet und die drei größten Branchen, die im ETF vertreten sind, sind IT, das Gesundheits- und das Finanzwesen.

Der ETF bietet also eine hervorragende Möglichkeit, auf US-Aktien zu setzen, die bei Nachhaltigkeitskriterien besonders gut abschneiden. Allerdings ist die Länderkonzentration durch den US-Fokus beschränkt.

