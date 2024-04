Wachstum, Stabilität und Zukunftsmusik: Dieser ETF hat schon fast eine Garantie dafür, zukünftig immer weiter zu steigen. Warum er die wohl genialste Wahl ist, wenn es darum geht, den richtigen ETF zu wählen

ETFs bleiben an der Börse weiterhin beliebt. Klar: Mit ihnen muss man sich nicht nur für einen einzelnen Aktien-Kandidaten entscheiden, sondern kann gleich in die Wertentwicklung einer ganzen Branche oder gar von Ländern investieren. So kann man das Risiko deutlich minimieren. Da ETFs zudem meist nur passiv einen Index nachbilden, fallen die Gebühren häufig deutlich geringer als bei aktiv gemanagten Fonds aus.

Doch auch das ETF-Universum ist mittlerweile riesig und für Anleger wird es immer schwieriger, sich hier für den richtigen Kandidaten zu entscheiden. Natürlich kommt es auch hier ganz auf das persönliche Anlageziel und die individuelle Risikobereitschaft an. Anleger etwa, die vor allem fürs Alter vorsorgen wollen, entscheiden sich meist für einen großen ETF wie einen auf den MSCI World, mit dem man sozusagen auf die Entwicklung der Weltwirtschaft setzen kann. Manch ein Anleger mag es aber auch riskanter und möchte schneller hohe Gewinne und setzt so eher auf tech-lastige ETFs.

Wachstum PLUS Sicherheit: Warum das der genialste ETF ist, in den Sie investieren können

Doch es gibt eine geniale ETF-Strategie, mit der man beides bekommen kann: Wachstum PLUS Sicherheit. Die Rede ist von ETFs, die sich auf das Thema Cyber-Security konzentrieren. So erfreulich der unaufhaltsame technologische Fortschritt auch ist: Mit KI, Cloud und Co. werden auch die Gefahren von Cyber-Angriffen immer größer. Die Auswirkungen sind für Länder und Unternehmen enorm. Das bedeutet für die Branche daher zwei Punkte: Zum einen entwickelt sich der Markt für Lösungen von Cyber-Kriminalität mit jedem technologischen Fortschritt stets mit. Und: Da die Folgen von Cyberattacken enorm sein können, sind entsprechende Lösungen für die Kunden hier unabdingbar – der Markt gilt also trotz Tech-Faktor als relativ sicher. Ein Unternehmen kann noch so fortschrittlich und erfolgreich sein – wenn es seine Technologien nicht mit dem entsprechenden Schutz ausstattet, sind sie nichts wert. Heißt: Egal, was für Technologien auf der Welt erfolgreich sind und die Wachstum versprechen: Dahinter steht als Profiteur stets die Cyber-Security-Branche, auf die schlicht und einfach nicht verzichtet werden kann.

Ein geeigneter ETF ist hier beispielsweise der iShares Digital Security ETF, mit dem man auf die besten Spieler der Branche setzen kann. Zu den größten Positionen zählen hier aktuell etwa Nutanix, Crowdstrike oder Arista Networks. Der ETF liegt seit der Auflage im September 2018 über 60 Prozent im Plus und auf Sicht von einem Jahr 24 Prozent. Im schwierigen Jahr 2022 musste zwar auch dieser ETF Federn lassen und verlor 28,6 Prozent. Doch zum Vergleich: Beim Nasdaq 100 waren es über 32 Prozent. Und laut Fortune Business Insights soll der globale Markt für Cyber-Security bis 2030 noch jedes Jahr rund 13,8 Prozent wachsen.

