Die Erholung währte nicht lange. Durch den erneuten Tech-Abverkauf und Nvidia-Crash stürzte der MSCI World ETF erneut ab. Generell ist der September leider ein Horror-Monat für den ETF. Was Anleger jetzt tun sollten.

Nach dem Crash Anfang August hatte sich der MSCI World ETF erstaunlich schnell erholt. Wie Anleger gleich im Chart unten sehen können, fand der Welt-Index seinen Weg wieder zurück in den aufsteigenden Trendkanal. Doch seit die Nvidia-Aktie gestern wieder abstürzte, droht neues Ungemach:

September ist ein Horror-Monat für den MSCI World ETF

Wie Anleger im Chart unten bei Tradingview sehen können, erholte sich der MSCI World ETF fast wieder bis zur oberen Begrenzung des Aufwärtstrendkanals, der nun schon seit über zwei Jahren Bestand hat. Doch wir haben im Chart auch markiert, wann der September begann. Und sowohl im September 2022, als auch im September 2023 ging es beide Male bergab - teils auch für längere Zeit.

Die Gründe dafür sind vielfältig, generell gilt der Monat September an der Börse aber als der schwächste Borsenmonat des Jahres. Warum genau das so ist, darüber herrscht Uneinigkeit. Generell scheint es mittlerweile so zu sein, dass der September eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, wie man es in der Wirtschaftssprache sagt: Weil eben jeder davon ausgeht, dass der Monat schlecht wird, verkaufen Anleger und deswegen wird er dann auch schlecht.

Doch was passiert da aktuell konkret und sollten Anleger den MSCI World ETF verkaufen?

MSCI World ETF jetzt besser verkaufen?

Nach wie vor haben die großen Tech-Unternehmen im MSCI World den meisten Anteil. Apple führt den Index mit 4,84 Prozent vor Microsoft mit 4,39 und Nvidia mit 4,35 Prozent an. Alleine diese 3 Unternehmen machen also über 13 Prozent des ETFs aus - alle anderen 1500 Unternehmen den Rest.

Weil die Nvidia-Aktie nun wieder abstürzte und dabei einige andere Tech-Aktien mit in die Tiefe riss, musste auch der MSCI World ETF leiden. Weil der MSCI World Index eben auch im September meist schlecht läuft, können Anleger, die bereits auf hohen Gewinnen sitzen und die viel Geld investiert haben, Teil-Gewinne mitnehmen. Nach der Zinssitzung der FED am 18. September könnte sich das Blatt wieder wenden und dann könnte man auch wieder einsteigen. Vorher könnte es scheinbar ungemütlich bleiben, auch wenn es danach bis gestern nicht aussah.

Anleger, die einen Sparplan auf den MSCI World laufen haben, sollten diesen auf jeden Fall weiter laufen lassen. Günstigere Kurse bieten jetzt die Chance, besser einzusteigen. Und wer weniger Geld investiert hat oder eben noch nicht auf hohen Gewinnen sitzt, der sollte den ETF einfach machen lassen. Auch wenn der September schwer werden könnte, so hat sich der ETF bislang doch langfristig mit dem weltweiten Schwerpunkt noch immer gelohnt.

