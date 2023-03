Der MSCI World Index ist nicht dafür bekannt, hohe Dividenden auszuschütten. Dennoch können auch Anleger ordentliche Dividendenrenditen mit einem ETF bekommen. Allerdings zahlt längst nicht jeder MSCI World ETF auch Dividenden aus. Worauf Anleger achten sollten.

Aktuell gibt es für Anleger 22 verschiedene ETFs in Deutschland, um in den MSCI World Index investieren zu können. Genau die Hälfte davon schüttet die Gewinne der Unternehmen in Form von Dividenden aus. Die anderen 11 Produkte thesaurieren die Erträge automatisch. Bedeutet: Anstatt dass der ETF-Anbieter das Geld der Dividenden an die Anleger weiterleitet, kauft der ETF davon automatisch neue Aktien der MSCI World-Unternehmen. Gerade im Hinblick auf den Vermögensaufbau ist die thesaurierende Variante des ETFs sinnvoll. Dennoch macht es auch Spaß, im Laufe der Jahre immer höhere Dividenden auf das Konto überwiesen zu bekommen. Doch mit welchen Dividenden können Anleger beim MSCI World ETF rechnen?

Diese MSCI World ETFs zahlen Dividenden

Name WKN Dividende in Euro Dividendenrendite iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) A0HGV0 0,77 1,40% HSBC MSCI WORLD UCITS ETF A1C9KK 0,46 1,74% Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist LYX0AG 4,68 1,82% Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF ETF110 1,16 1,58% Deka MSCI World UCITS ETF ETFL50 0,41 1,55% Xtrackers MSCI World UCITS ETF A1XEY2 1,19 1,70% UBS ETF – MSCI World UCITS ETF A0NCFR 3,74 1,44% Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C DBX0RG 0,28 1,80% Amundi Index MSCI World – UCITS ETF DR (D) A2H9QY 1,23 1,68% UBS (Irl) ETF plc – MSCI World UCITS ETF - A Dis USD o.N. A1JVCA 1,03 1,59% Amundi MSCI World UCITS ETF DR USD (D) A3DH0A - -

Bis zu fast 2 Prozent Dividende mit dem MSCI World

Die Liste oben zeigt, dass die Dividendenrenditen allerdings von ETF zu ETF unterschiedlich sind. Dies hat teilweise mit unterschiedlichen Geschäftsjahren, der Abbildungsmethode und der endgültigen Zusammenstellung des ETFs zu tun. Zwar sollten alle ETFs den MSCI World Index abbilden, doch dabei kommt es zu geringen Unterschieden, die sich auch bei der Gesamtperformance zeigen. So zeigt sich auch, dass diese beiden ETFs auf den MSCI World mit Abstand besser als alle anderen sind.

Grundsätzlich können Anleger aktuell bei einem MSCI World ETF mit Dividendenrenditen von 1,40 Prozent bis 1,82 Prozent pro Jahr rechnen. Dabei stammen die Zahlen oben jeweils aus dem Zeitraum der vergangenen 12 Monate. Bedeutet: Für die kommenden Ausschüttungen ergeben sich neue Ausschüttungen in Euro. Und je nachdem, wie der Kurs steht, verändert sich auch die Dividendenrendite. Insgesamt ist aber sogar mit steigendenden Dividendenrenditen zu rechnen. Denn der MSCI World Index ist auf Sicht von einem Jahr kaum gestiegen, doch bislang konnten viele Unternehmen ihre Gewinne und Dividenden steigern. Dies spricht dafür, dass manche ETFs vielleicht sogar die Marke von 2,0 Prozent für 2023 knacken. Aktuell ist der Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist der MSCI World ETF mit der höchsten Dividendenrendite. Doch auch der Amundi Index MSCI World – UCITS ETF DR (D) kann bislang ganz gut mithalten. DerAmundi MSCI World UCITS ETF DR USD (D) ist bislang erst wenige Monate alt und weist einige Daten einfach noch nicht auf.

Insgesamt ist für Anleger aber wichtig, beim ETF vor allem auf die Gesamtperformance zu achten. Sprich: Wie sieht die Gesamtrendite von Kursperformance und Dividendenrendite aus?

Zudem eignet sich für den Vermögensaufbau vor allem die thesaurierende Variante, weil diese die Gewinne automatisch wieder anlegt. Bei dieser Option profitieren Anleger noch besser vom Zinseszins-Effekt. Alternativ kann man aber auch die erhaltenen Dividenden wieder selbst anlegen oder in ein anderes Produkt stecken. Die endgültige Dividendenrendite für Ihr Produkt erfahren Sie erst mit der Ausschüttung des Anbieters. Die Summe, die Sie innerhalb von 12 Monate in Euro erhalten, teilen Sie durch den aktuellen Kurs des ETFs. Heraus kommt die Dividendenrendite des MSCI World.

