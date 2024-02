ETFs bleiben beliebt – doch auf welche sollte man dabei setzen? Eine exklusive Auswertung offenbart jetzt: Bei diesen Kandidaten handelt es sich um die besten der Welt. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

ETFs gelten als eine der wohl beliebtesten Anlagemöglichkeiten der Welt. Klar: Mit ihnen muss man sich nicht für einen Aktienkandidaten entscheiden, sondern kann auf die Wertentwicklung einer ganzen Branche oder sogar eines Landes setzen.

Der Vorteil zum aktiv gemanagten Fonds: Da der ETF passiv einen Index nachbildet, fallen die Gebühren meist deutlich geringer aus, da hier niemand aktiv etwas managt. ETFs eignen sich für eine Vielzahl an Anwendungsfällen. Viele Anleger bevorzugen sie als Mittel der Wahl für die Altersvorsorge. Hier wird häufig zu einem ETF auf den MSCI World Index gegriffen, denn mit diesem kann man sozusagen auf die Wertentwicklung der gesamten Weltwirtschaft setzen. Doch auch für chancenreiche Investments in der Tech-Branche oder abstrakte Anlagen in der Krypto-Welt eignen sich ETFs.

Auf welche ETFs man letztlich setzt, kommt auf die eigene Zielsetzung, das Risikoprofil und vieles mehr an. Eine kleine Auswahl zu haben, schadet dennoch nicht. Wir haben uns daher gefragt: Was sind eigentlich die besten ETFs der Welt?

Auswertung zeigt: Das sind die besten ETFs der Welt

Wir haben daher die gesamte Datenbank von BÖRSE ONLINE nach ETFs gescannt – ein Universum von über 1300 Stück. Anschließend haben wir diese nach ihrer Performance in diesem Jahr sortiert. Besonders spannend: Bisher liegen nur 669 Stück im Plus – 674 sind bisher im Minus und ein ETF liegt in etwa bei null.

Die Tabelle präsentiert 29 ETFs, die im Jahr 2024 bisher am besten abgeschnitten haben und eine mindestens zweistellige Performance aufweisen. Interessant: Sie haben nicht nur bereits dieses Jahr hervorragend performt, sondern liegen fast alle auch auf Sicht von sechs Monaten und auf Sicht von einem Jahr zweistellig im Plus.

Dabei bietet sich Anlegern eine breite Auswahl an ETFs, von Halbleitern, der USA und Türkei bis hin zu Technologien und Verteidigung.

Die besten ETFs nach Performance in % für 2024

Lesen Sie auch: Deutschland zum Schnäppchenpreis: Diese ETFs locken mit unschlagbar günstigen Konditionen

Oder: "So überraschend ist der MSCI World wirklich bewertet" verrät ETF-Papst Gerd Kommer