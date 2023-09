Aktien wie Apple, Microsoft, Nvidia oder Amazon verloren im September deutlich und rissen damit auch den MSCI World mit nach unten. Doch was bedeutet das nun für den MSCI World ETF?

Der September ist selten ein guter Börsenmonat. Das zeigte sich bislang auch in diesem Jahr. Außerdem fiel uns auf, dass vor allem die Top MSCI World Aktien mehrheitlich verloren und den Index somit mit nach unten rissen. Denn alleine die 10 größten Aktien der mehr als 1.500 Aktien im MSCI World ETF machen 20,37 Prozent des Index aus. Und so performten Apple, Microsoft, Nvidia und Co zwischen dem 1. September und dem 21. September:

Top MSCI World Aktien brechen ein

Aktie Anteil am MSCI World Performance 1.9. bis 21.9. Apple 5,2% -7,4% Microsoft 4,05% -2,5% Amazon 2,23% -6,3% Nvidia 2,13% -16,9% Alphabet A 1,42% -2,2% Alphabet C 1,29% -4,21% Tesla 1,29% -1,0% Meta 1,15% +-0% Berkshire 0,82% +0,9% Exxon 0,79% +3,2%

Die meisten Big Tech Aktien haben also bislang im September eingebüßt. Vor allem hat das mit den hohen Zinsen zu tun. Bei den aktuell hohen Zinsen laufen Value-Aktien wie Berkshire Hathaway oder ExxonMobil besser, während es Tech-Aktien wie Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon oder auch Alphabet eher schwerer haben.

Doch wie hat sich eigentlich der MSCI World ETF bislang im September geschlagen?

MSCI World ETF mit kleiner Korrektur

Wie wir den Sommer über schon öfters geschrieben haben, hat der MSCI World ETF im September ebenfalls eine kleine Korrektur durchlaufen. Klar, wenn die großen Top-Aktien des Index ebenfalls an Wert verlieren. Der iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) büßte im September rund 4 Prozent ein und korrigierte auf das nächste wichtige Fibonacci-Level (siehe Chart unten). Für den ETF ist das aber nicht schlimm und Anleger sollten ihre Sparpläne auf jeden Fall weiter laufen lassen.

Im Chart unten sehen Anleger den Monatschart des MSCI World ETF. Und dort ist zu sehen, dass das wichtige 0,618er Level nochmal getestet wird. Dieses Level sollte am besten gehalten werden, sonst könnte es nochmals etwas weiter runter gehen. Anleger sollten beim MSCI World aber ohnehin eher langfristig orientiert sein und können den ETF somit einfach weiter besparen.

Denn wenn es bei den Top-Aktien wieder aufwärts geht - und damit ist zu rechnen - dann dürfte auch der MSCI World ETF wieder anziehen. Und lesen Sie dazu auch:

