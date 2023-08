Wer hätte nicht gerne eines Tages 1 Million Euro auf dem Konto? Wer einen guten ETF auf den MSCI World auswählt und dann regelmäßig Geld anlegt, der kann das tatsächlich schaffen. Dabei benötigt man nur 100 Euro im Monat. Wie das geht.

Mit dem beliebten MSCI World Index und einem ETF auf diese Aktien, können Anleger in über 1.500 Unternehmen aus 23 Industrieländer investieren. Dabei wird das Geld der Anleger dann in große Aktien wie Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia oder auch Alphabet gesteckt.

Weil dieser Index über die vergangenen Jahrzehnte stabile Renditen und eine gewisse Sicherheit brachte, empfehlen viele Experten ein solches Investment als Basis. Seit Auflage im Jahr 1975 brachte der MSCI World Index jährlich rund neun Prozent Gewinn im Durchschnitt. Und auch in den Krisenjahren 2022 und 2023 hielt sich der Index gut und bewies damit abermals, wie robust und renditestark der MSCI World Index ist.

Weil der MSCI World ETF so beliebt ist, stellten wir uns die Frage, wie lange es dauert, bis man mit diesem einzelnen ETF eine Million Euro ansparen konnte. Die Antwort: Gar nicht mal so lange. Und so geht es.

Mit nur 100 Euro im Monat und dem ETF auf den MSCI World zum Millionär werden

MSCI World ETF Millionär

In der obigen Tabelle sieht man, wie lange es mit einem monatlichen Sparplan dauert, bis die Million erreicht ist. Legt man jeden Monat 100 Euro auf den MSCI World an und bleibt die zukünftige durchschnittliche Rendite pro Jahr bei 9 Prozent, so dauert es 50 Jahre bis man Millionär ist. Nicht beachtet wurden die Kosten und die Steuern in diesem Rechenbeispiel, um es einfacher zu halten. 50 Jahre erscheinen nun lange, aber 100 Euro Anlagesumme im Monat sind auch nicht sehr viel. Wer diese Summe steigern kann, und das sollte im Verlauf des Lebens funktionieren, der spart einige Jahre.

Deswegen kann man im Verlauf des Lebens die monatlich Sparrate auf den MSCI World ETF erhöhen. Denn wer 400 Euro im Monat anspart und anlegt, der braucht nur noch 34 Jahre bis zur Million. Und das ist durchaus realistisch. Je mehr Geld Anleger in den ETF investieren, desto schneller geht es. Schafft man es sogar, 1000 Euro pro Monat anzulegen, so könnte das Ziel, Millionär nur durch den MSCI World ETF zu werden, bereits nach 24 Jahren erreicht werden.

Doch auf welche ETFs sollten Anleger dabei setzen?

Gute ETFs für den MSCI World

Insgesamt gibt es aktuell 22 ETFs auf den MSCI World Index. Dabei unterscheiden sie sich vor allem anhand der Performance, der Kosten und der Ertragsverwendung. Mit letzterem ist gemeint, ob die Gewinne (Dividenden) jedes Jahr an den ETF-Besitzer ausgeschüttet oder automatisch wieder angelegt werden. Wer sich mit dem MSCI World ETF zum Millionär machen will, der sollte einen thesaurierenden ETF nehmen. Denn dieser legt die Dividenden automatisch wieder an, sodass der Zinseszinseffekt wird und Anleger schneller zum Millionär werden.

Die drei besten ETFs haben wir im Artikel: MSCI World ETF: Diese drei ETFs sind jetzt die besten für ein Investment in den Welt-Aktien-Index MSCI World versammelt. Dort kamen wir zum Ergebnis, dass sich vor allem der HSBC MSCI WORLD UCITS ETF, der SPDR MSCI World UCITS ETF USD und der Lyxor Core MSCI World DR UCITS ETF eignen.

Wer also regelmäßig sein Geld anlegt, einen guten ETF auswählt und etwas Zeit mitbringt, der kann es durchaus realistisch zum Millionär mit dem MSCI World schaffen.

