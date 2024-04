Mitten in der Dividendensaison zahlen auch die ETFs auf den MSCI World ihre Dividenden. Doch Anleger müssen aufpassen, denn längst nicht alle ETFs auf den MSCI World zahlen Dividenden. Diese tun es und so viel Dividendenrendite gibt es.

Diese MSCI World ETFs zahlen eine Dividende

ETF WKN Dividendenrendite Dividendenzahlung HSBC MSCI World UCITS ETF USD A1C9KK 1,83% Januar, April, Juli, Oktober iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) A0HGV0 1,48% März, Juni, September, Dezember Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist LYX0AG 1,23% Dezember Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist ETF018 1,75% Dezember Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D A1XEY2 2,22% Februar, Mai, August, November Deka MSCI World UCITS ETF Distribution ETFL50 1,42% März, Juni, September, Dezember UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis A0NCFR 1,46% Februar, August Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D DBX0RG 2,17% Februar, August Amundi MSCI World UCITS ETF USD Dist (D) A3DH0A 1,82% Februar UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis A1JVCA 1,70% Februar, August

Überraschung beim MSCI World ETF

Wichtig für Anleger ist nun, dass längst nicht jeder ETF auf den Welt-Aktien-Index eine Dividende bezahlt. Denn nur etwa die Hälfte, nämlich die ausschüttenden ETFs, bezahlen die Dividenden an Anleger. Diese andere Hälfte besteht aus den thesaurierenden ETFs und diese erhalten zwar auch die Dividenden von den Unternehmen, reinvestieren diese aber direkt in den ETF. Hier erhalten Anleger also nicht die Gewinnbeteiligung ausgezahlt, sondern der Kurswert des ETFs erhöht sich.

Was ist nun besser? Wer sich noch im Vermögensaufbau befindet, der sollte wohl lieber auf die thesaurierenden ETFs setzen. So ist nämlich sichergestellt, dass die angefallenen Gewinne auch wieder reinvestiert werden. Auf diese Art und Weise kann der Zinses-Zinse-Effekt am besten wirken.

Wer eher schon viel Vermögen hat und die Dividende auch mal verkonsumieren möchte, der setzt dann entsprechend auf ausschüttende ETFs. Aber wie ist die Dividendenrendite der ETFs eigentlich einzuschätzen?

Ist die Dividendenrendite beim MSCI World ETF gut?

Grundsätzlich unterscheiden sich die Dividendenrenditen bei den ETFs, weil sie oft in unterschiedlichen Rhythmen gemessen wird, weil jeder ETF die Gewinne anders verbucht und weil auch die Gewichtung und Abbildung der Aktien leicht anders ausfallen kann. Grundsätzlich sollte jeder ETF über einen längeren Zeitraum aber ungefähr die gleichen Dividenden und Erträge erbringen. Aktuell sieht man, dass sich die meisten Dividendenrenditen der MSCI World ETFs so Richtung 1,80 Prozent erstrecken. Manche geben etwas mehr, manche etwas weniger. Es wäre jetzt übertrieben, nur nach Höhe der Dividende zu entscheiden, weil dies hier eine Momentaufnahme ist. Weil viele US-Aktien im MSCI World vertreten sind, ist die Dividendenrendite etwas geringer. In den USA wird traditionell etwas weniger Dividende gezahlt. Mit rund 1,80 Prozent Dividendenrendite können Anleger aber zufrieden sein.

