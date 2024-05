Der deutsche Börsen-Experte Robert Halver verrät, ob er jetzt eher auf den MSCI World ETF oder den MSCI Emerging Markets ETF setzen würde und ob die Börsen zu gut laufen, um wahr zu sein ...

BÖRSE ONLINE: Was ich zuletzt aber im Depot gesehen habe, ist, dass gerade durch diesen China-Turnaround auch zum Beispiel der ETF auf den MSCI Emerging Markets, also auf die Schwellenländer, sehr schön gelaufen ist. Wenn Sie sich da jetzt entscheiden müssten, was würden Sie machen? Lieber auf den MSCI World ETF setzen oder lieber auf den MSCI Emerging Markets ETF?

Robert Halver: Der MSCI World ETF ist ja quasi die Pralinenpackung, wo alles drin ist. Wobei aber dann die High-Tech-Werte als Geschmacksrichtung dann auf jeden Fall dominant ist. Nein, ich würde auf die MSCI Emerging Markets setzen.

Robert Halver: Lieber auf MSCI Emerging Markets ETF setzen als auf den MSCI World

BÖRSE ONLINE: Und warum?

Robert Halver: Das Wesen der Schwellenländer hängt nicht nur an China. Also an Chinas Wesen müssen die Schwellenländer nicht mehr genesen. Man kann mittlerweile eben auch die anderen Schwellländer kaufen. Taiwan, zum Beispiel. Aber auch Indien. Denn etwa Indien weiß den Konflikt zwischen den USA und China sehr gut für sich zu nuten. Oder auch Südamerika, wo ja massiv investiert wird, wo die Amerikaner viel zurückholen, da auch dann von privaten Investitionen weiter zu profitieren. Das ist sehr positiv. Also von daher gehören die Emerging-Markets dazu. Der MSCI World ETF, ja, da hat man quasi alles, aber vielleicht kann man die noch ein bisschen splitten, dass man sagen kann: „Ich habe hier Europa, ich habe Deutschland, ich habe die Zykliker, ich habe Amerika, ich habe die KI. Aber klar, ich sage auch: Bevor man gar nichts macht, dann immerhin bitteschön den MSCI World ETF nehmen.

Laufen die Börsen und Aktien aktuell zu gut um wahr zu sein?

BÖRSE ONLINE: Wir haben es ja jetzt angesprochen. Also bei den Kryptowährungen sieht es gut aus. Gold, Kupfer, die Aktienmärkte sowieso. Herr Halver, laufen die Börsen aktuell zu gut? Also könnte man sagen, die Börsen sind aktuell zu schön, wahr zu sein?

Robert Halver: Ja, natürlich muss man immer mit einer Korrektur rechnen. Ich habe es auch heute erst wieder gelesen, dass so mancher amerikanische Bär auf einmal zum Bullen wird. Da müssten wir sagen: „Oh, was passiert hier? Ist das jetzt nicht ein Kontraindikator?" Ich habe es eben gesagt: Eine Konsolidierung von etwa 10 Prozent wäre gesund und würde die Luft etwas entweichen lassen.

