Hohe Dividende plus Sicherheit? Die Experten von Morningstar haben fünf ausgezeichnete ETFs identifiziert, bei denen sich Anleger unabhängig von der Marktlage über regelmäßige Ausschüttungen freuen können.

Anleger lieben ETFs – klar, mit ihnen kann man auf die Wertentwicklung einer gesamten Branche oder sogar ganzer Länder setzen und dank breiter Streuung das Risiko reduzieren. Da ETFs meist nur passiv einen Index abbilden und somit nicht aktiv gemanagt werden, sind die Gebühren zudem deutlich niedriger als bei herkömmlichen aktiv gemanagten Fonds.

Besonders beliebt sind Dividenden-ETFs: Sie bieten Anlegern nicht nur die typischen ETF-Vorteile, sondern auch attraktive Ausschüttungen. Doch das ETF-Universum ist mittlerweile riesig – auf welche Kandidaten sollte man setzen?

Die Experten von Morningstar haben sich dieser Frage angenommen und präsentieren fünf herausragende Dividenden-ETFs.

5 geniale Dividenden-ETFs laut Morningstar – das macht sie so besonders

Was macht diese fünf ETFs von Morningstar so einzigartig? Ganz einfach: Die Experten haben ETFs herausgesucht, die unabhängig von der aktuellen Marktlage regelmäßige Erträge bieten und gleichzeitig eine geringe Volatilität aufweisen. Die folgenden fünf ETFs sind außerdem mit einem Morningstar Medalist Rating von "Silver" oder "Gold" ausgezeichnet und decken unterschiedliche geografische Regionen ab.

1. iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR

Dieser iShares-ETF erhält von Morningstar das Gold-Rating und bildet einen Index ab, der Zugang zu europäischen Unternehmen mit stabilen und überdurchschnittlich hohen Dividendenzahlungen bietet. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet.

2. SPDR® S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF

Dieser ETF, der von Morningstar mit dem Silver-Rating ausgezeichnet wurde, stammt aus der Kategorie US Equity Income. Er bildet einen Index ab, der Zugang zu Aktien aus dem S&P Composite 1500 Index bietet, deren Dividenden in den vergangenen 20 Jahren in Folge gestiegen sind. Dazu zählen Kandidaten wie AbbVie und Chevron.

3. L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF

Auch dieser ETF wurde von Morningstar mit dem Silber-Rating ausgezeichnet und konzentriert sich auf die Kategorie UK Equity Income. Er bietet Zugang zu britischen Unternehmen und hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,25 Prozent pro Jahr.

4. Fidelity Global Quality Income ETF

Dieser ETF erhielt das Gold-Rating von Morningstar und gehört zur Kategorie Global Equity Income. Er bietet Zugang zu qualitativ hochwertigen Unternehmen aus Industriestaaten mit hoher Dividendenrendite, darunter bekannte Unternehmen wie Procter & Gamble.

5. Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF

Last but not least erhielt dieser ETF das Gold-Rating und gehört zur Kategorie Global Emerging Markets Equity. Er konzentriert sich auf Schwellenländer und bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus dieser Region, die Dividenden zahlen und durch starke fundamentale Merkmale überzeugen. Die Dividenden werden vierteljährlich ausgeschüttet.

