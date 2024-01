Fan von Tech-Werten? Dann schauen Sie sich diesen ETF einmal genauer an. Denn er könnte die smarteste und sicherste Tech-Investition sein, auf die Sie jetzt setzen können

Tech-Werte bleiben weiterhin die Superstars an der Börse. Klar: Sie sind häufig ziemlich volatil und bergen ein höheres Risiko. Doch spätestens seit vergangenem Jahr, als die Begeisterung für künstliche Intelligenz entfacht wurde und wir merkten, wie weit wir bei diesem Thema bereits sind und welche Potenziale es birgt, wurde klar, dass Tech-Werte auf lange Sicht ins Depot gehören.

Doch auf welche von ihnen sollte man setzen, um bei moderatem Risiko möglichst hohe Wachstumschancen zu erzielen? Nun, es gibt eine Investment-Idee, die Ihnen beides ermöglichen kann – und mit der Sie gegenüber anderen Tech-Anlegern deutlich im Vorteil sind.

Der genialste ETF für Tech-Anleger – das steckt dahinter

So erfreulich der technologische Fortschritt auch ist: Mit ihm wachsen auch die Gefahren für Cyber-Kriminalität stetig mit. Alle paar Sekunden erfolgt irgendwo ein Angriff. Und die kosten Geld. Laut Cybersecurity Ventures könnten die Kosten bis 2025 bei 10,5 Billionen Dollar liegen.

Unternehmen können in wirtschaftlich harten Zeiten an vielem sparen – an Cybersicherheit allerdings nicht. Zu groß sind die Schäden, die daraus entstehen können. Lösungen sind also unabdingbar, vor allem, da die Gefahren durch den Fortschritt beim Thema künstliche Intelligenz nur noch gigantischer werden. Der Markt für Cyber-Sicherheit bietet daher hohe Chancen: Laut Fortune Business Insights soll er bis 2030 jedes Jahr noch fast 14 Prozent wachsen.

Auf das Thema Cyber-Security zu setzen ist für Tech-Anleger also eine geniale Idee: Der Markt bietet hohes Wachstum, da er mit jedem technologischen Fortschritt mitwächst und sich immer neu erfindet und bietet aufgrund seiner enormen Wichtigkeit und Unverzichtbarkeit auch noch eine relativ hohe Sicherheit. Auch die Bank of America betonte in einer Mitteilung kürzlich, wie zuversichtlich sie für diesen Markt ist: „Cybersicherheit ist ein äußerst vertretbarer Bereich der IT-Ausgaben und sollte auch im Jahr 2024 ein Topthema für Technologie- und Softwareinvestoren bleiben, insbesondere da die Budgets für Unternehmenssicherheit in den nächsten zwölf Monaten steigen dürften“, hieß es in der Mitteilung, wie zuerst das Finanzportal „TipRanks“ berichtete.

Eine Möglichkeit, um an dieser genialen Branche zu partifipieren, ist der iShares Digital Security UCITS ETF. Er setzt auf Unternehmen, sowohl aus Industrie- und Schwellenländern, die im Bereich digitale Sicherheit tätig sind. Zu ihnen zählen etwa bekannte Namen wie Crowdstrike, Palo Alto oder Cyber Ark. Über 65 Prozent der Unternehmen stammen aus den USA, es sind aber auch Firmen etwa aus Japan, Taiwan, Israel oder Deutschland vertreten. Der ETF wurde im September 2018 aufgelegt und liegt auf Sicht von fünf Jahren 80 Prozent im Plus. die Gewinnverwendung ist thesaurierend und die Gesamtkostenquote liegt bei 0,4 Prozent.

