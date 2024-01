Die bekannte Investorin nutzt jetzt gerade den Kursrücksetzer einer Aktie, für die sie eine sagenhafte Chance von fast 1000 Prozent sieht. Sollten Sie es auch?

Wenn Cathie Wood gleich mehrfach in einem Monat immer wieder bei einer Aktie nachkauft, dann schauen Anleger genau hin. Vor allem, wenn diese Aktie zuletzt deutliche Kursrücksetzer zu verkraften hatte und wenn Cathie Wood für diese Aktie jedoch enorm hohe Kurschancen sieht.

Denn das zeigt: Sie lässt sich von aktuell negativeren Nachrichten nicht einschüchtern und glaubt nach wie vor an das langfristige Potenzial dieser Aktie. Doch was steckt hinter ihrer Euphorie?

Cathie Wood super bullisch für diese angeschlagene Tech-Aktie

Am 25. Januar und am 26. Januar kaufe die Investorin insgesamt über 300.000 Aktien des E-Autoherstellers Tesla. Dies erfolgte, nachdem Tesla am 24. Januar die Zahlen zum vierten Quartal veröffentlichte, die Anleger enttäuschte und die Aktie deutlich nachgab. Cathie Wood scheint also nach wie vor überzeugt vom Potenzial des Elon Musk Konzerns.

In ihrem Flaggschiff ETF, dem Ark Innovation ETF, nimmt Tesla die drittgrößte Position ein, Wood hält insgesamt über drei Millionen Aktien. Aus gutem Grund: Sie und ihr Team stecken das Kursziel bis zum Jahr 2027 bei 2000 Dollar. Das entspricht derzeit einer Kurschance von fast 1000 Prozent. Im Bullen-Szenario sehen sie das Kursziel sogar bei 2500 Dollar und selbst im Bären-Szenario sei noch ein Kursziel von 1400 Dollar drin.

Mehr zur Tesla-Aktie finden Sie hier

Mehr als nur E-Autos – dieses Potenzial sieht Cathie Wood bei Tesla

Allerdings hatte es die Tesla-Aktie zuletzt nicht leicht. Auch, wenn sie im Jahr 2023 über 100 Prozent zulegen konnte, liegt sie seit Jahresanfang rund 25 Prozent im Minus. Deutliche Rückschläge musste die Aktie nach den Quartalszahlen vergangene Woche verkraften. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn lagen die Erwartungen unter den Einschätzungen der Analysten. Es kam dazu: Der Konzern gab auch keine Prognose für die Auslieferungen im laufenden Geschäftsjahr ab. Warum also ist Cathie Wood so derartig bullisch eingestellt?

Es ist kein Geheimnis, dass Tesla zu ihren absoluten Favoriten-Aktien gehört und sie den Autohersteller als einen klaren Sieger bei dem wachsenden Markt für Elektroautos sieht. Sie sieht bei Tesla jedoch jetzt schon ein Potenzial außerhalb dieses Geschäftsfelds, das viele andere Anleger womöglich noch nicht auf dem Schirm haben: Denn Tesla ist für sie „eines der tiefgreifendsten KI-Unternehmen überhaupt“, wie sie vergangenes Jahr in einem Interview gegenüber Fox Business verriet. Eine hohe Chance sieht sie vor allem bei autonomen Taxiplattformen.

Fan von KI-Werten? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den preisgekrönten KI-Index von BÖRSE ONLINE

Damit ist sie nicht alleine: Wie jüngst der „Aktionär“ berichtete, denkt etwa der Fondsmanager David Baron von Baron Focused Growth Funds, dass die Tesla Aktie bis 2030 um über 500 Prozent auf 1200 Dollar steigen könnte. Dieser weist auf das nach wie vor intakte Wachstum hin und begrüßt es, dass der CEO Elon Musk noch immer hohe Beteiligungen am Konzern hält.

Anderer Meinung ist da jedoch Bernstein, die denken, dass 2024 für Tesla „schwierig“ werden könnte. Die Tesla-Aktie macht also das, was sie schon immer macht: Sie polarisiert. Sie hat bereits mehrfach bewiesen, dass in ihr das Potenzial für starke Kursanstiege steckt und wird dies vermutlich auch weiterhin. Ein erhebliches Risiko bleibt jedoch dennoch vorhanden.

Lesen Sie auch: Megachance für ein Investment in Aktien aus China? Dieser Kandidat hat ein Kurspotenzial von über 60 Prozent

Oder: 6 Hochdividendenaktien mit bis zu 14,8 Prozent Ausschüttungsrendite, die in der kommenden Woche Ex-Dividende gehen