Die Wirtschaft in China befindet sich aktuell nicht wirklich auf der Sonnenseite. Das könnte Anlegern laut Analysten aber auch eine große Chance bieten. Vor allem eine Aktie sticht dabei heraus.

Mit einem Wirtschaftswachstum von 5,2 Prozent verzeichnete China im letzten Jahr eine der schwächsten Entwicklungen seines Bruttoinlandsprodukts in mehr als 30 Jahren. Vor allem das schwindende Bevölkerungswachstum und die Immobilienkrise machen dem Land zu schaffen. Zuletzt hatte ein Gericht sogar die Auflösung des hoch verschuldeten Konzerns Evergrande angeordnet, wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten. Gibt es im Reich der Mitte für Anleger also derzeit überhaupt noch etwas zu gewinnen? Laut einigen Analysten auf jeden Fall.

Explosive Erholungschancen in China?

In der vergangenen Woche konnten sich China-Aktien bereits über wachsende Kurse freuen, nachdem die Zentralbank des Landes eine Lockerung der Geldpolitik angekündigt hatte und das Land weitere Unterstützung in Form eines Stabilisierungsfonds plant. Laut vielen Experten ist jetzt der Zeitpunkt, um über ein Investment in den chinesischen Aktienmarkt nachzudenken. "Der chinesische Aktienmarkt ist gegenüber Bargeld, chinesischen Anleihen, Gold und anderen Weltbörsen unterbewertet – und er befindet sich in einem Zustand der totalen Panik", zitierte Bloomberg zuletzt Charles Gave vom in Hong Kong ansässigen Beratungsunternehmen Gavekal Reserach. Für ihn sei es das beste Investment der Welt. Für andere Experten wie Andrew Lapping von Ranmore Fund Management ist jetzt noch die Kaufgelegenheit für qualitativ hochwertige Unternehmen zu günstigen Preisen. Da der chinesische Aktienmarkt seit dem Jahr 2021 etwa sechs Billionen US-Dollar an Wert verloren hat, ist er beispielsweise im Vergleich zu den USA sehr billig bewertet. Dass es aufwärts geht, davon ist auch Winnie Wu von der Bank of America überzeugt. Sie hält die Probleme Chinas für nicht so gravierend, wie der Aktienmarkt es derzeit noch widerspiegele und sieht eine Marktwende in den nächsten zwölf bis 18 Monaten. Ein Aufschwung ist aber nicht garantiert, wie auch Deutsche-Bank-Analyst Christian Nolting bemerkt. Er rät zum Abwarten. "Nur weil ein Markt billig ist, heißt das noch lange nicht, dass er sich entwickeln wird", hieß es von Nolting. Wenn sich Anleger dennoch für ein Investment in China-Aktien entscheiden, wohin genau sollte dann das Geld am besten fließen? Ein Kandidat sieht vielversprechend aus.

Gelingt der Alibaba-Aktie die Trendwende?

Auf der Suche nach vielversprechenden Aktien aus dem Reich der Mitte dürften Anleger schnell beim Technologiekonzern Alibaba landen. Zwar ist der seit Sommer 2023 laufende Abwärtstrend der Aktie noch intakt, zuletzt sorgte aber die Nachricht, Alibaba-Gründer Jack Ma habe Aktien des Unternehmens gekauft, für einen Kurssprung über die 50-Tage-Linie. Auf Wochenbasis hat sich im Chart zudem eine Kerze mit Lunte herausgebildet, die, in de japanischen Candlestick-Methodik auch als Hammer bezeichnet, als ein klassisches Trendwendemuster angesehen werden kann. Die Wall Street-Analysten sehen bei der Aktie von Alibaba außerdem noch ein durchschnittliches Kurspotenzial von mehr als 60 Prozent. Anleger könnten hier bei einem Kurssprung also noch günstig einsteigen.

Lesen Sie auch: Onvista-Broker schließt: Diese attraktiven Angebote gibt es jetzt für Kunden

Oder: Drei Technologieaktien mit enormem Wachstumspotenzial bis 2030