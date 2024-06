Per ETF zum Millionär? Das geht. Dieser geniale Kandidat setzt hauptsächlich auf Mega-KI-Aktien wie Nvidia, Microsoft & Co. – und hat daher das Zeug, Ihr Geld zügig zu vermehren und den Markt dabei auch noch deutlich zu schlagen.

Zwei Dinge erfreuen sich an der Börse großer Beliebtheit: Künstliche Intelligenz (KI) und ETFs. Beim Thema KI reißt die Begeisterung einfach nicht ab. Spätestens, seit Ende 2022 der Chatbot ChatGPT von OpenAI der breiten Masse vorgestellt wurde, wurde uns schlagartig bewusst, wie weit wir beim Thema KI bereits sind – und dass wir dennoch erst am Anfang dieser gewaltigen Entwicklung stehen. Laut Goldman Sachs könnte KI schon 2027 damit beginnen, das US-BIP zu beschleunigen. In den folgenden Jahren soll sich das Wachstum dann auch in den anderen Volkswirtschaften auf der ganzen Welt zeigen. Der Grund: Generative KI habe laut Goldman das Potenzial, zahlreiche Arbeitsaufgaben zu automatisieren, wodurch das weltweite Wirtschaftswachstum beschleunigt wird.

Und auch ETFs erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit: Klar: Mit ihnen muss man sich nicht erst für einen einzelnen Aktienkandidaten entscheiden, sondern kann auf die Wertentwicklung ganzer Branchen oder gar Länder setzen. Da sie meist jedoch nur passiv einen Index nachbilden, sind ihre Gebühren zudem häufig deutlich geringer als die eines aktiv gemanagten Fonds.

Kombiniert man diese beiden Dinge, ergeben sich für Anleger dabei höchst interessante Möglichkeiten…

Dieser geniale ETF, der auf Nvidia, Microsoft & Co. setzt, könnte Sie zum Millionär machen

Der iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF setzt auf die Top-Tech-Aktien aus den USA. Der ETF ist dabei thesaurierend und die Gesamtkostenquote (TER) liegt nur bei 0,15 Prozent. Das Besondere: Die Top 10 Positionen (von insgesamt 65) machen zusammen bereits über 76 Prozent aus. Noch besonderer: Die Top 3 Positionen sind Microsoft, Nvidia und Apple und nehmen über 60 Prozent des ETFs ein.

Der ETF setzt also nicht nur auf die mächtigsten Tech-Unternehmen der Welt, sondern auch auf die größten der Welt, ohne die unsere heutige Welt, wie wir sie kennen, wohl nicht funktionieren würde. Dennoch bestechen alle drei Unternehmen durch ihre ganz individuellen Eigenschaften und Vorzüge – durch den ETF müssen Sie sich also nicht erst für einen Kandidaten entscheiden, sondern können auf die geballte Macht von allen dreien setzen.

Der ETF wurde im November 2015 aufgelegt. Seine durchschnittlich jährliche Performance auf Sicht von fünf Jahren liegt bei 28,51 Prozent. Und das, obwohl es 2022 etwa gerade für Tech-Werte deutlich bergab ging. Zum Vergleich: Die des S&P 500 liegt bei 16,20 Prozent. Wie schnell könnte man sich mit diesem ETF also ein Vermögen anbauen?

Reich per ETF – mit diesem Kandidaten könnte es klappen

Natürlich ist die Performance der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft. Da die Unternehmen des ETFs mittlerweile jedoch so etabliert sind und ihre Produkte und Dienstleistungen aus der heutigen Welt nicht wegzudenken sind und wir gerade beim Thema KI erst am Anfang stehen, erscheint es aber recht wahrscheinlich, dass Aktien wie Nvidia, Microsoft und Apple auch in Zukunft weiterhin eine beeindruckende Performance hinlegen werden. Zwar ist der tech-lastige ETF vermutlich etwas riskanter als ein ETF auf den breiten Markt. Doch besteht er vor allem aus eben jenen großen und etablierten Unternehmen, die ohnehin auch im S&P 500 oder dem MSCI World mittlerweile den Großteil einnehmen.

Dennoch arbeiten wir im folgenden mit drei unterschiedlichen Szenarien: Dem Bullen-Szenario, dem Basis-Szenario und dem Bären-Szenario. Im Bullen-Szenario gehen wir davon aus, dass der ETF in den kommenden fünf Jahren erneut eine Performance von 29 Prozent hinlegen wird. Dann hätte man nach fünf Jahren aus einer monatlichen Einzahlung von 200 Euro über 20.000 Euro angehäuft (Kosten und sonstige Gebühren im Beispiel unberücksichtigt).

Im Basis-Szenario gehen wir von einer Performance von 16 Prozent, die der des S&P 500 entspricht, aus. In diesem hätte man nach fünf Jahren bei 200 Euro monatlicher Einzahlung insgesamt über 17.600 Euro gemacht. Im Bären-Szenario gehen wir von einem bescheidenen Wachstum von zehn Prozent aus – auch hier hätte man nach fünf Jahren ein Vermögen von über 15.000 Euro angehäuft.

Doch ist es auch möglich, mit diesem ETF Millionär zu werden? Ja, das könnte es sein. Allerdings dauert es hier etwas länger, benutzt man dieselbe Einzahlungssumme.

Bullen-Szenario: Monatliche Einzahlung 200 Euro, Performance: 29 Prozent. Anzahl der Jahre, um eine Million Euro anzuhäufen: 19 Jahre

Basis-Szenario: Monatliche Einzahlung 200 Euro, Performance: 16 Prozent. Anzahl der Jahre, um eine Million Euro anzuhäufen: 28 Jahre

Bären-Szenario: Monatliche Einzahlung 200 Euro, Performance: 10 Prozent. Anzahl der Jahre, um eine Million Euro anzuhäufen: 39 Jahre

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Microsoft, Nvidia.