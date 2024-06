Diese Aktien sind von der Börse in den letzten Jahren massiv abgestraft worden. Doch Milliardär und Hedgefonds-Manager David Tepper lässt sich davon keineswegs abschrecken. In das investiert der 20,6 Milliarden schwere Besitzer des NFL Teams Carolina Panthers jetzt, um auf das vielleicht größte Comeback aller Zeiten zu setzen.

David Tepper ist als Hedgefondsmanager zu Reichtum gekommen und hat unter anderem inzwischen das NFL Team Carolina Panthers übernommen. Doch nach einer erneut schwachen Saison liegt der Fokus von Tepper zumindest nicht zu 100 Prozent bei seinem Team, sondern ebenfalls auf dem womöglich größten Comeback aller Zeiten.

So setzt dieser Milliardär auf das vielleicht größte Comeback aller Zeiten

Denn wie zuletzt durch die 13F Filings bekannt geworden ist, setzt Tepper massiv auf Aktien aus China. Diese wurden seit den Regulierungseingriffen der Regierung vor einigen Jahren und der damals beginnenden Immobilienkrise im Reich der Mitte massiv abgestraft.

Inzwischen sind deswegen sehr niedrige Bewertungsniveaus erreicht worden, was für den Milliardär ein klarer Grund zum Kaufen ist. So erhöhte sein Hedgefonds Appaloosa die Beteiligung an PDD Holdings (unter anderem Temu) um 171 Prozent. Beim Platzhirsch Alibaba wurde die Position um 159 Prozent und bei Baidu um 188 Prozent vergrößert. JD.com wurde neu ins Portfolio hinzugefügt.

Damit sind rund 20 Prozent der Gelder des Hedgefonds in diese vier chinesischen Werte investiert. Doch es stellt sich die Frage: Sollten Anleger Tepper bei dieser Spekulation folgen?

Kommt das größte Comeback aller Zeiten?

Grundsätzlich ist das eine Glaubensfrage, denn nur wer an ein Comeback von China aus der aktuellen Immobilien- und Konjunkturkrise glaubt, sollte in den politisch aufgeheizten Markt investieren.

Angesichts der Totalverlustrisiken bei einzelnen Aktien durch die Regulierungswut der Partei, der massiven Volatilität und der Damoklesschwerter wie dem schwellenden Konflikt mit Taiwan, ist China nur etwas für hart gesottene Anleger.

