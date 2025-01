Mit nur wenigen Klicks Millionär werden – gibt’s nicht? Gibt’s doch! Wie das unkompliziert klappt und was der Milliardär Warren Buffett damit zu tun hat.

Wenn das Wörtchen „wenn“ nicht wär… diesen Satz haben wir alle vermutlich schon mal gehört. Ja, was wäre denn, wenn es nicht wäre? Wären wir dann tatsächlich alle Millionär? Das Gedankenspiel hat vermutlich jeder Anleger schon einmal durchgespielt: Hätte man nur damals schon in Bitcoin investiert… oder in die Apple-Aktie…

Doch Vergangenes kann man nicht ändern – wohl aber die Zukunft. Und aktuell ist es in Deutschland so präsent wie vermutlich lange nicht: Die gesetzliche Rente wird den meisten Menschen einfach nicht reichen. Für diejenigen, die eben nicht bereits ein Vermögen durch die richtige Wette auf Bitcoin vor zehn Jahren oder ähnliches gemacht haben, ist es dafür umso wichtiger, privat vorzusorgen.

Das Geniale: Entgegen der häufigen Annahme, dass dies häufig ein komplizierter und riskanter Aufwand ist, der dahintersteckt, war es tatsächlich nie leichter, passiv nebenbei ein Vermögen aufzubauen. Das Geniale: Unter bestimmten Umständen können Sie damit sogar als Millionär in den Ruhestand gehen. Auf diese Methode schwört sogar der wohl beste Investor und Milliardär Warren Buffett (94).

Warum Warren Buffett diese unkomplizierte Anlage liebt

Dabei handelt es sich um einen ETF auf den S&P 500 Index. Dieser beinhaltet die 500 größten börsennotierten Unternehmen der USA. Buffett sprach sich schon häufig dafür aus, dass es für Laien oft schwierig sei, im Einzelnen auf die richtigen Aktien zu setzen, und empfiehlt daher einen günstigen Indexfonds auf den S&P 500. Sogar in seinem Testament sei vermerkt, dass der Großteil des Vermögens, das seine Familie einmal erben wird, in einen S&P 500 Indexfonds fließen soll.

Sein Zitat ist bekannt: „Wetten Sie nie gegen Amerika“. Denn die USA beherbergen mit Apple, Nvidia und Microsoft nun einmal die größten und wichtigsten Unternehmen der Welt. Außerdem zeigt eine Studie von Crestmont Research: Mit einer Anlage in den S&P 500 kann man eigentlich so gut wie nicht verlieren – wenn man nur langfristig orientiert bleibt. Hätten Sie in den S&P 500 zwischen 1900 und 2022 zu einem beliebigen Zeitpunkt investiert und die Anlage mindestens 20 Jahre gehalten, hätten Sie immer einen Gewinn erzielt – einschließlich Dividenden. Egal, welche Krise in dieser Zeit aufgetreten wäre, nach einer Haltedauer von 20 Jahren hätten Sie stets eine positive Gesamtrendite erzielt. Erweitert gilt dies übrigens auch bis zum Jahr 2024, da sowohl 2023 als auch 2024 eine positive Gesamtrendite beim S&P 500 erzielt wurde.

In wenigen Klicks zum Millionär – mit dem Warren Buffett ETF

Die durchschnittlich jährliche Rendite des S&P 500 der vergangenen 20 Jahre lag bei 8,1 Prozent. Davon ausgehend, dass der Index diese Rendite auch in Zukunft aufrecht erhalten wird, lässt sich in unterschiedlichen Rechenbeispielen herausfinden, wie viel und wie lange man für die eine Million Euro sparen müsste (Kosten und sonstige Gebühren sind im folgenden Beispiel nicht berücksichtigt).

Wenn ein Berufsanfänger etwa 40 Jahre lang 303 Euro in einen ETF auf den S&P 500 investiert, so hätte er bei Renteneintritt eine Summe von insgesamt 1.002.476 Euro gespart und erwirtschaftet.

Wer es schafft, 600 Euro monatlich zu sparen, erreicht die Million bereits nach 32 Jahren.

Wer weniger Ressourcen zur Verfügung hat, würde mit 100 Euro monatlich nach 26 Jahren immerhin 100.000 Euro zur Verfügung haben.

Einen ETF-Sparplan anzulegen geht unkompliziert und schnell – in wenigen Klicks. Wichtig ist, dies bei einem Anbieter seines Vertrauens zu machen.

