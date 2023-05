Viele Banken bieten aktuell hohe Zinsen auf das Tagesgeld an. Doch wie viel Geld braucht man eigentlich für 1.000 Euro Zinsen auf dem Tagesgeldkonto bei Postbank, Deutsche Bank, Consorsbank, ING, Barclays und Co.

Mittlerweile zeigt der BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich, dass die Zinsen bei 12 Monaten Anlage auf dem Tagesgeldkonto bereits bis zu 3,00 Prozent gehen. Hier bräuchten Sparer also 33.333 Euro, um in einem Jahr 1.000 Euro Zinsen vor Steuern zu erhalten. Da man aber den Freistellungsauftrag in Höhe von 1.000 Euro hierfür ausschöpfen kann, kann dieses Vorhaben, je nach anderen Anlagen, gelingen.

Doch wie viel bieten andere große Banken wie die Postbank, Deutsche Bank, ING, Consors und Barclays?

Tagesgeld bei Postbank und Deutsche Bank

Die Deutsche Bank und ihre Tochter Postbank sind bei den Zinsen auf dem Tagesgeld noch nicht ganz so spendabel. Hier gibt es aktuell bei der Deutschen Bank 0,6 Prozent Zinsen auf dem Tagesgeld und bei der Postbank 0,7 Prozent. Bedeutet: Für 1.000 Euro Zinsertrag im Jahr benötigen Sparer bei der Deutschen Bank 166.666 Euro und bei der Postbank 142.857 Euro.

Tagesgeldkonto bei ING, Consors und Barclays

Mehr zu holen gibt es da bei der Konkurrenz. Zwar gibt es bei der Consorsbank für Bestandskunden auch nur 0,6 Prozent Zinsen im Jahr, doch für Neukunden gibt es 6 Monate lang 3,00 Prozent Zinsen und danach 0,6 Prozent bis zu einer Million Euro Anlagesumme: Bedeutet: Maximal sind bis zu 1,8 Prozent Zinsen für ein Jahr drin und Sparer benötigen dafür 55.555 Euro. Hier geht es direkt zum Angebot.

Bei der ING gilt der gleiche Deal wie bei der Consorsbank, doch die Anlagesumme für die Sonder-Zinsen für 6 Monate in Höhe von 3,00 Prozent beträgt höchstens 50.000 Euro. Das reicht also nicht ganz für die 1.000 Euro Zinserträge vor Steuern im Jahr. Wer sich dennoch dafür interessiert, der kommt hier direkt zum Angebot.

Bei der britischen Barclays-Bank erhalten Sparer aktuell sogar 3,1 Prozent Zinsen für die ersten sechs Monate bei Neuanlage und bis zu einer Summe von 250.000 Euro. Danach und für Bestandskunden beträgt der Zinssatz 1,2 Prozent. Somit kommen Sparer bei der Barclays auf einen durchschnittlichen Zinssatz von 2,15 Prozent beim Tagesgeld für die ersten 12 Monate. Für 1.000 Euro Zinsen vor Steuern benötigt man also 46.512 Euro. Hier geht es direkt zum Angebot.

Übrigens, lesen Sie auch: MSCI World: Böse Überraschung – Der MSCI World ETF ist aktuell schlechter als viele andere – Wie geht es weiter?

und: Diese Top-Aktien vermehren Ihr Geld jetzt deutlich – und diese Flops vernichten es aktuell