Viele Anleger wollen ein erfolgreicher Investor wie Warren Buffett oder Peter Lynch sein – die Realität ist allerdings, dass es keineswegs jeder werden kann. Diese fünf Anzeichen zeigen, dass Sie vermutlich nie ein erfolgreicher Investor werden.

Erfolgreiches Investieren ist der Titel und Inhalt vieler Bücher, Videokurse, Diskussionsrunden uvm. - dabei erscheint das Thema des Investierens doch recht einfach. Wirklich erfolgreich werden aber nur die wenigsten, denn der Weg eines Investors ist mit vielen Stolpersteinen behaftet.

5 Anzeichen dafür, dass Sie nie ein erfolgreicher Investor werden

Darum sollten sich Anleger nach einem guten Jahr nicht gleich für den nächsten Warren Buffett halten, sondern das eigene Verhalten beim Investieren eher kritisch betrachten. Denn wenn diese Anzeichen bei Ihnen auftreten werden Sie ohne Veränderungen vermutlich niemals ein langfristig erfolgreicher Investor:

1. Sie laufen nur der Meinung anderer hinterher

Es spricht nicht dagegen, sich Inspiration von den Investmententscheidungen anderer zu holen, diesen aber gänzlich und blind nachzueifern endet oft in einer Katastrophe. Deswegen sollten sich Anleger stets eine eigene Meinung bilden, bevor sie auf “Kaufen” drücken.

2. Sie wissen nicht, was Sie besitzen

In dieselbe Kategorie fällt auch Punkt zwei, denn um ein erfolgreicher Investor zu sein müssen Sie wissen, was sie besitzen. Aktien sind nämlich keine Lotterietickets, sondern Anteile an Unternehmen, deren Geschäftsmodell Sie verstehen und bewerten können müssen.

3. Der Glaube an die Notwendigkeit von großen Gewinnen

Auch niemals ein erfolgreicher Investor wird vermutlich derjenige werden, der glaubt, es braucht einzelne große Gewinne, um an der Börse ein Vermögen aufzubauen. Tatsächlich reicht nämlich eine Marktperformance ohne große Risiken absolut aus, wenn man den Zinseszinseffekt über Jahre arbeiten lässt.

4. Risiken werden unter den Tisch gekehrt

Zu hohe Risiken ist auch bei Punkt vier Thema, denn nur wenn Sie die Risiken ihrer Positionen kennen, können Sie langfristig erfolgreich sein. Wer wahllos mit Scheuklappen investiert, der kann schnell einmal böse auf die Nase fallen.

5. Sie geben mehr aus, als Sie einnehmen

Aber nicht nur im Depot zeigt sich, ob man ein guter Investor ist, sondern auch auf dem Konto. Tatsächlich kann nämlich nur derjenige erfolgreich investieren, der sein Geld ohne Eingriffe für sich arbeiten lässt. Erste Voraussetzung dafür ist von weniger zu leben, als Sie einnehmen, um die Investments nicht antasten zu müssen.

