Wer sich eine Zusatzrente von 500 Euro mit Dividenden verdienen will, aufgepasst: So funktioniert es und so groß muss ihr Vermögen sein, um regelmäßiges passives Einkommen im Alter zu erhalten.

Dass die staatliche Rente nicht zum Leben ausreichen wird, ist vielen Anlegern klar. Aus diesem Grund betreiben immer mehr Menschen privaten Vermögensaufbau, um sich im Alter ein zusätzliches Einkommen zum Stemmen der immer weiter steigenden Lebenshaltungskosten leisten zu können.

Doch die Frage ist: Wie viel Geld braucht es eigentlich für eine Zusatzrente von zum Beispiel 500 Euro, um die staatliche Rentenlücke zu schließen?

500 Euro pro Monat Zusatzrente mit Dividenden verdienen

Gehen wir in diesem Beispiel davon aus, dass Anleger nur aus den Ausschüttungen eines breit diversifizierten ETFs Gelder erhalten, denn dies bietet nicht nur den Vorteil, dass das Renditereihenfolgenrisiko eliminiert wird, sondern auch, dass man keine Klumpenrisiken im Depot hat.

Sollte es nun ihr Wunsch sein 500 Euro pro Monat an Dividenden einzunehmen, dann braucht es bei den folgenden Dividendenrenditen, folgende Vermögenssummen:

1,5 Prozent: 400.000 Euro

2,0 Prozent: 300.000 Euro

2,5 Prozent: 240.000 Euro

3,0 Prozent: 198.000 Euro

3,5 Prozent: 171.000 Euro

4,0 Prozent: 150.000 Euro

Unter dem Strich braucht es also schon ein kleines bis stattliches Vermögen, um die Zusatzrente von 500 Euro im Monat zu erhalten. Dabei kommt es primär auf die Risikobereitschaft von Investoren an, denn höhere Ausschüttungen bedeuten im Gegenzug auch ein höheres Risiko und oftmals einen Mangel an Kursgewinnen.

So gelingt es 500 Euro im Monat mit Dividenden zu verdienen

Doch was ist eigentlich, wenn man diese Vermögenssummen noch gar nicht beiseitelegen konnte? Dann lautet die Antwort: Sparen, Sparen, Sparen. Geht man von der Dividendenrendite von 2,0 Prozent, die mit einem weltweit breit diversifizierten ETF durchaus möglich ist, aus, so benötigt es die folgenden Sparraten bei entsprechendem Anlagehorizont, um das Ziel zu erreichen:

10 Jahre monatliche Sparrate: 1727 Euro

15 Jahre monatliche Sparrate: 944 Euro

20 Jahre monatliche Sparrate: 575 Euro

25 Jahre monatliche Sparrate: 370 Euro

30 Jahre monatliche Sparrate: 248 Euro

(Angenommene Rendite: 7,0 Prozent p.a.)

