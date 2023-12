Kann der Bitcoin jetzt ein neues Allzeithoch schaffen? Sollten Anleger lieber schon mal Gewinne mitnehmen? Und was könnte den Bitcoin bald zu Fall bringen? Julian Hosp, Experte für Kryptowährungen, verrät uns jetzt exklusiv seine Szenarien für Kryptos.

In den vergangenen Tagen ist der Bitcoin stark gestiegen. In Dollar ging es alleine seit Freitag in der Spitze um 12 Prozent nach oben. Was die Gründe dafür sind, wie weit die Rallye noch trägt und was bald die Party verderben könnte, verrät Krypto-Experte Dr. Julian Hosp im exklusiven Interview mit BÖRSE ONLINE:

BÖRSE ONLINE: Der Bitcoin ist übers Wochenende weiter rasant gestiegen, auch am heutigen Montag noch mal. Er steht jetzt kurz vor 42.000 Dollar. Julian, was ist da los? Was ist jetzt deine Einschätzung dazu?

Dr. Julian Hosp: Ich glaube, dass der Markt zurzeit in die Realität kommt, dass dieser Spot ETF einfach einen extremen Reputationsschub für Bitcoin bringen wird. Und dann wahrscheinlich auch für Ethereum. Und das zieht natürlich alles so ein bisschen nach oben. Und umso näher wir diesem Datum kommen - zurzeit ist so das wahrscheinlichste Datum 5. bis 10. Januar. - umso stärker wird auch hier der Preis noch mal reagieren. Und ich glaube jetzt nicht, dass das aktuell schon das Ende von dem Preisanstieg ist. Man muss immer aufpassen, wie viel ist denn jetzt schon eingepreist? Aber ich glaube, wir sind noch nicht am Ende.

So hoch steigt der Bitcoin jetzt, doch dann ist erstmal Schluss für Kryptowährungen

BÖRSE ONLINE: Wir sind jetzt bei 42.000 Dollar. Eine markante Marke, die war schon immer relativ wichtig in der jüngsten Vergangenheit von Bitcoin. Es ist auch so ungefähr das 0,5 Fibonacci-Level von der ganzen Korrektur. Auch ein Level, wo der Bitcoin mal kurz drüber spiken kann – aber auch gerne mal wieder zurückkommt. Was machst du selbst jetzt? Also wie agierst du gerade? Lässt du einfach alles drin in der Wallet oder denkst du jetzt auch schon mal nach, was zu verkaufen oder kaufst du sogar noch zu?

Julian Hosp: Ich kaufe zurzeit leicht zu. Ich muss aber auch sagen, das liegt hauptsächlich an einem Grund. Denn ich bin sicher im positiven Sinne überrascht worden, wie stark dieser Anstieg dieses Jahr war. Ich habe mir eher gedacht, dass wir den erst ein bisschen später sehen werden. Von dem her hinke ich noch etwas mit meinem Dollar Cost-Averaging hinterher. Ich erwarte schon, dass wir noch ein paar Rücksetzer sehen werden. Jetzt hat sich zum Beispiel gerade so ein CME Gap ergeben bei 39.000 Dollar.

BÖRSE ONLINE: Weil der Bitcoin übers Wochenende gestiegen ist und die CME Börse da geschlossen hatte.

Julian Hosp: Genau. Und diese Gaps, die werden eigentlich so gut wie immer geschlossen. Nicht nur beim Bitcoin, sondern bei sehr vielen Assets. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der Preis nochmal runtergeht unter die 40.000 Dollar und dann aber wieder weiter nach oben zieht. Ich bin jetzt nicht so der Trader, der diese Charts tagesaktuell tradet. Das kann ich auch nicht. Für mich ist es einfach so, dass ich sage: Okay, ich warte jetzt einfach mal über die Zulassung des ETFs hinaus ab. Allerdings glaube ich nicht, dass wir ein neues All-Time-High schon jetzt sehen werden. Also über die 69.000 Dollar glaube ich nicht, dass wir jetzt in den nächsten zwei, drei Monaten gehen.

BÖRSE ONLINE: Was sind dann jetzt deine Marken, bei denen du den Bitcoin in Kürze siehst?

Julian Hosp: Ich kann mir gut vorstellen, dass wir so an die 50.000 Dollar gehen. Dort könnten wir uns so ein bisschen. die Lage anschauen. Ob es aber richtig an die 60.000 Dollar geht, das weiß ich nicht. Ich glaube, dann kommen dann schon viele Gewinnmitnahmen. Aber ich würde mal sagen, so die 50.000 sollte man schon so ein bisschen im Auge behalten.

Was Julian Hosp für das Halving 2024 erwartet, warum es sein letzter Bitcoin-Zyklus sein könnte und wann und warum die Party beim Bitcoin bald vorerst enden könnte, das erfahren Sie jetzt im neuen exklusiven Interview auf dem Youtube-Kanal von BÖRSE ONLINE

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.