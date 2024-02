Wer Festgeld anlegen möchte, muss aufpassen. Es gibt zahlreiche unseriöse Anbieter

Im Zuge der gestiegenen Zinsen ist das Interesse der Sparer an Tagesgeld und Festgeld deutlich in die Höhe geschossen. Die Einlagen wachsen - und mit ihnen die Zahl der unseriösen Angebote. Nun warnt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vor dem Anbieter Zinsfox: „Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der „Zinsfox“. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen ohne Erlaubnis den Abschluss von Festgeldverträgen an. Zudem werden über die Website zins-fox.com ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen angeboten. Eine „Zinsfox“ wird von der BaFin nicht beaufsichtigt." so die BaFin auf ihrer Intersetseite.



Und auch die Schweizer Finanzaufsicht FINMA warnt auf ihrer Internetseite „Zinsfox und https://zinsfox.com stehen nicht im Zusammenhang mit der SB Beratungs und Vermögensverwaltungs AG, Zürich, welche im Schweizerischen Handelsregister eingetragen ist (CHE-175.216.487).



Zinsfox bietet auf seiner Webseite an Festgelder anzulegen und beschreibt sich selbst unter dem Motto: „Unser Hauptaugenmerk liegt auf Ihrem Wohlstand und Ihrer finanziellen Sicherheit.“ Laut Internsetseite liegt der Sitz des Anbieters in Zürich.



Solche unseriösen Angebote tauchen immer wieder auf, wie BO.de zuletzt im Dezember 2023 über "Northern Investment" berichtete, auf dessen Webseite es heißt: "Seit 14 Jahren sind wir darauf spezialisiert, unseren Kunden die sichersten und besten Renditen auf dem Finanzmarkt anzubieten. In unserer Filiale in Frankfurt sind wir insbesondere auf Festzinsanlagen spezialisiert, die dem europäischen Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) unterliegen. Sie können von unserem exzellenten Bankennetzwerk und unseren langjährigen Beziehungen zu unseren über 32 Partnerbanken in über 26 Ländern profitieren. Aktuell bieten wir unseren über 18.600 Anlegern die besten Zinssätze in ganz Europa an. Sie können in nur wenigen Schritten Ihr persönliches Festgeldkonto eröffnen und von den derzeit besten Renditen auf dem Markt profitieren." Die BaFIn warnt ebenfalls vor diesem Anbieter.



