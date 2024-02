Investieren wird immer wichtiger, doch einige Menschen begehen dabei grobe Fehler und fügen ihrem Vermögen ernsthaft Schäden zu. So sollten Sie auf keinen Fall ihr Geld “investieren”:

Die Rente reicht nicht mehr aus, deswegen muss man die Altersvorsorge in die eigene Hand nehmen. Das wird immer mehr Menschen in Deutschland klar. Allerdings gibt es einige gefährliche Fallstricke auf dem Weg zum erfolgreichen Investor und falsche Entscheidungen können schnell ernsthaft Schäden am eigenen Vermögen anrichten.

Die fünf gefährlichsten Wege ihr Geld zu “investieren”

Aus diesem Grund sollten Sie diese fünf gefährlichen Wege ihr Geld zu investieren vermeiden und lieber bei klassischen Anlageformen wie Aktien-, Immobilien- und Anleihefonds bzw. ETFs bleiben:

Das ist kein Investment: Glücksspiel

Ob Lotto, Poker oder sonstiges – Geld auf Spiele zu setzen, ist kein Investment und führt mathematisch schnell zu hohen Verlusten. Dementsprechend heißt es für Anleger hier: Finger weg!

Das ist kein Investment: Trading

Reich werden mit nur wenigen Minuten Trading am Tag? Eine Illusion! Zwar gibt es erfolgreiche Trader, doch diese haben jahrelange Erfahrung und tausende Arbeitsstunden vorzuweisen.

Das ist kein Investment: Eigenheim

Ein Eigenheim gilt in Deutschland immer noch als wichtiges Asset, obwohl es gar keines ist. Denn die Realität ist: solange kein Verkauf geplant ist, kann man kein Geld aus der Anlage entnehmen.

Das ist kein Investment: Über Nacht reich Kurse

Immer wieder versprechen Menschen im Internet das schnelle Geld mit Kursen und Coachings. Realität ist: fast immer machen diese nur die Anbieter reich. Hier kann schnell viel Geld verbrannt werden.

Das ist kein Investment: Girokonto

Das Geld auf dem Girokonto geht zwar optisch nicht verloren, wird aber nach und nach von der Inflation aufgefressen. Aus diesem Grund ist das Girokonto kein Investmentvehikel und sollte keine Kernposition im eigenen Vermögensaufbau sein.

