Der Milliardär Bill Ackman steckt sein Geld bisher nur in sieben ausgewählte Aktien. Was kommt dabei rum? Und ist der ein oder andere interessante Titel für Anleger dabei?

Bill Ackman ist Milliardär und gleichzeitig Inhaber der amerikanischen Hedgefonds-Verwaltungsgesellschaft Pershing Square Capital Management. Dass der Mann auf kleinem Fuß lebt, kann man nicht wirklich sagen. Relativ klein ist aber sein Aktienportfolio mit nur sieben Titeln, in das er mit seiner Verwaltungsgesellschaft gerade investiert ist. Bei Ackmans Favoriten lässt sich dabei zumindest eine kleine Tendenz erkennen. Der Mann setzt vermehrt auf Konsumaktien mit einem vorhersagbaren Geschäftsmodell und Preisgestaltungsmacht. Mit Alphabet findet sich aber auch ein Technologiewert im Depot.

Das sind Ackmans sieben Aktien

Um es noch mal konkret zu machen. In welche sieben Aktien steckt Milliardär Bill Ackman jetzt genau mit Pershing Square Capital Management insgesamt fast elf Milliarden US-Dollar? Hier die Liste im Schnelldurchlauf: Alphabet, Chipotle Mexican Grill, Howard Hughes, Restaurant Brands International, Hilton Worldwide, Lowe's, Canadian Pacific Kansas City. Den größten Anteil am Portfolio nehmen dabei Alphabet mit 16,7 Prozent und die Restaurantketten Chipotle Mexican Grill sowie Restaurant Brands International (u.a. Eigentümer von Burger King) mit gemeinsam über 30 Prozent ein. Auch die Kursentwicklung des Portfolios beeindruckt. Einige Titel wie Alphabet oder Hilton konnten den S&P-Index deutlich schlagen. Die Hilton Worldwide-Aktie konnte nach Ackmans erstem Anteilskauf Ende 2018 um etwa 161 Prozent zulegen, während es für den S&P-Index „nur“ um 94 Prozent nach oben ging. Ebenfalls imposant ist die Entwicklung der Tex-Mex-Restaurantkette Chipotle Mexican Grill. Pershing Square hält die Aktie seit dem dritten Quartal 2016. Von da an stieg die Aktie um 451 Prozent.

Diese drei Ackman-Aktien sind für Anleger besonders interessant

Chipotle ist auch eine Aktie, die für Anleger interessant sein könnte, denn sie hat einen starken Wettbewerbsvorteil. Chipotle dominiert schon seit fast einer Generation die Fast-Casual-Küche und konnte sein Geschäftsmodell auch erfolgreich digitalisieren. Das bietet dem Unternehmen höhere Gewinnspannen und bessere Wachstumschancen, wie die Experten von „The Motley Fool“ berichteten. Dass Alphabet mit seiner Google Suche und YouTube quasi Marktmonopole errichtet habe, sei auch kein Geheimnis, hieß es weiter. Interessant dürfte noch das nordamerikanisches Eisenbahnunternehmen Canadian Pacific Kansas City sein. Sie ist in Ackmans Portfolio seit 2021 der einzige Vertreter aus dem Industriesektor und hat im Depot einen Anteil von 10,4 Prozent. Eine Monopolstellung hat das Unternehmen, da es nach einer Übernahme der Kansas City Southern die einzige transnationale Eisenbahngesellschaft ist, die Kanada, die USA und Mexiko miteinander verbindet. Zudem erzielt Canadian Pacific Kansas City eine operative Marge im Bereich von 40 Prozent. Ackman, der in den 2010er-Jahren bereits einmal Anteile des Unternehmens besaß, bezeichnete den damaligen Verkauf als Fehler. Wer sich also von Bill Ackman etwas abschauen möchte, könnte mit diesen drei Aktien starten.

