Diese Nachrichten dürften Sparer auf Tagesgeldern und Zinsjäger in Deutschland auf keinen Fall freuen, denn eine neue Studie von Verivox offenbart nichts Gutes, wenn es um das Thema Zinsen geht. Das müssen Anleger jetzt wissen.

Es ist nicht nur ein Gefühl: Tatsächlich gehen die Tagesgeld-Angebote in Deutschland immer weiter zurück. Dies bestätigt eine neue Studie des Vergleichsportale Verivox, die zeigt, wie viel weniger Zinsen Sparer jetzt bekommen und wie niedrig diese allgemein ausfallen.

Achtung Tagesgeld Sparer: Schlechte Nachrichten für hohe Zinsen

So arbeiteten die Experten des Vergleichsportals heraus, dass die Zinsen seit der Senkung bei der EZB im Juni ebenfalls bei den Angeboten der Banken gesunken sind. "Viele Banken und Sparkassen haben die jüngste Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) schnell an die Sparerinnen und Sparer weitergereicht", hieß es in der Studie.

Konkret zahlen überregionale Banken nun im Schnitt einen Tagesgeldzins von 1,69 Prozent. Vor der Senkung waren es noch 1,72 Prozent. Gleichzeitig zahlen regionale Genossenschaftsbanken deutlich weniger mit im Schnitt 0,64 Prozent und am wenigsten die Sparkassen mit im Mittel 0,62 Prozent.

Angesicht der aktuellen EZB-Einlagenzinsen von 3,75 Prozent stehen Sparer bei den meisten Angeboten folglich sehr schlecht da.

Was tun bei niedrigen Zinsen auf das Tagesgeld?

Dementsprechend stellt sich die Frage: Was tun, wenn die Tagesgeldzinsen meiner Bank zu niedrig sind?

Wer selbst sein Geld gewinnbringend anlegen und seiner eigenen Hausbank kein Geld hinterherschmeißen möchte, der hat nur eine Option: Vergleichen, Vergleichen. Vergleichen. So zum Beispiel möglich mit dem BÖRSE ONLINE Tagesgeld Vergleich.

Außerdem könnten für viele Sparer aktuell die Angebote von Trade Republic und der Targobank einen Blick wert sein, die 3,75 Prozent bzw. 4,0 Prozent an Zinsen bieten. Mehr dazu erfahren Sie in den unten verlinkten Artikeln.

