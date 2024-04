Selten wird darüber gesprochen, doch gerade für Anleger, die ein Vermögen haben oder sich dieses aufbauen wollen, ist es von enormer Wichtigkeit über dieses Risiko Bescheid zu wissen.

In Deutschland ist die Einlagensicherung jedem Sparer und Anleger ein Begriff. Diese springt im Falle der Insolvenz einer Bank bis zu einer Summe von 100.000 Euro ein. Zudem gibt es als weiteren Schutz für die Gelder den Einlagensicherungsfonds der deutschen Geldhäuser und im schlimmsten Fall die Insolvenzmasse der Bank.

Doch während man sich viele Gedanken über Geld auf dem Konto macht, sollten sich Anleger besser fragen: Was passiert eigentlich mit meinen Aktien im Insolvenzfall?

Über dieses Risiko für Anleger spricht niemand

Denn ETFs, Aktien & Co. gelten zwar als Sondervermögen und fallen nicht in die Insolvenzmasse der Bank, können aber beispielsweise in einem Betrugsfall verloren gehen. Denn während in den USA in einem solchen Fall der Staat bis zu einer Summe von 500.000 Euro einspringen würde, liegt in Deutschland die Summe der Anlegerentschädigung bei maximal 20.000 Euro und maximal 90 Prozent des Verlustbetrages.

Entsprechend dieses nur sehr geringfügigen Schutzsystems ist die Mehrheit des Kapitals vieler Anleger im Risiko, wenngleich ein Betrugsfall oder eine Veruntreuung von Brokern durch die Regulierung sowie Prüfung in Deutschland nur sehr unwahrscheinlich ist.

Was können Anleger gegen dieses Risiko tun?

Da das Risiko für die Pleite eines Brokers nur sehr unwahrscheinlich ist, sollten Anleger darum nicht pro 20.000 Euro Depotvolumen ein neues Depot bei einem anderen Broker eröffnen. Hier lohnt sich schlichtweg der Verwaltungsaufwand nicht.

Allerdings sollten Investoren insbesondere ab einem höheren Vermögen darüber nachdenken, ihr Portfolio auch in dieser Hinsicht zu diversifizieren. Weitere Vorteile eines solchen Schrittes sind zudem die bessere Steuerung der Steuern (mehr dazu in diesem Artikel).

Wenn Sie jetzt ihr Vermögen zumindest in Teilen auch gegen dieses Risiko absichern wollen, dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Broker Vergleich und den BÖRSE ONLINE Neobroker Vergleich.

