Die Union und die SPD haben sich in Deutschland auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Dabei soll auch das Thema kapitalgedeckte Altersvorsorge eine Rolle spielen. Dürfen Anleger jetzt hoffen, dass Aktien, ETFs & Co. doch bald steuerfrei werden?

Es ist nicht lange her, da hat die SPD Deutschland in einen wahren Steuer-Schock versetzt, nachdem die Partei während der Koalitionsverhandlungen eine massive Erhöhung der Abgaben für Arbeitnehmer und Anleger gefordert hatte.

Doch nun sind die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen bekannt geworden. Die gute Nachricht: Es gibt keine Steuererhöhungen und auch das Thema kapitalgedeckte Altersvorsorge soll eine Rolle spielen.

Kommt jetzt doch die Aktienrente?

So geht aus den Koalitionspapieren hervor, dass die sogenannte “Frühstart-Rente” ab 2026 in Deutschland beginnen soll. Dabei zahlt der Staat für 6- bis 18-Jährige monatlich 10 Euro ein, die in ETFs & Co. angelegt werden können. "Der in dieser Zeit angesparte Betrag kann anschließend ab dem 18. Lebensjahr bis zum Renteneintritt durch private Einzahlungen bis zu einem jährlichen Höchstbetrag weiter bespart werden", heißt es weiter. Die Erträge davon sollen steuerfrei ausgezahlt werden.

Aber auch das Thema Riester-Rente steht bei der Großen Koalition im Fokus, wenngleich die Formulierungen hier noch etwas schwammig sind. Es heißt: "Wir werden die bisherige Riester-Rente in ein neues Vorsorgeprodukt überführen, von bürokratischen Hemmnissen befreien und mit dem Verzicht auf zwingende Garantien sowie der Reduzierung der Verwaltungs-, Produkt- und Abschlusskosten reformieren." Ob hier das von der FDP ins Spiel gebrachte Altersvorsorgedepot eine Rolle spielen könnte, ist noch nicht klar.

Aktien, ETFs & Co. bald steuerfrei?

Dementsprechend gibt es zwar leider erneut nicht den großen Booster für die private Altersvorsorge von der Regierung, doch mit Plänen wie der “Frühstart-Rente” gibt es auf dem Papier ein gutes Konzept. Jetzt heißt es, die Umsetzung abzuwarten, ebenso wie beim Thema Altersvorsorgedepot bzw. Riester-Rente.

