Anleger, die sich ein passives Einkommen aus Dividenden und Ausschüttungen aufbauen wollen, stehen meist vor der Wahl: Aktien oder ETFs? Das ist jetzt die bessere Wahl für Einkommensinvestoren.

Während noch vor einigen Jahren eine Dividendenstrategie ohne Einzelaktien kaum möglich schien, investieren nun immer mehr ausschüttungsorientierte Investoren in günstige Indexfonds. Doch was ist jetzt die bessere Wahl?

Das spricht für Aktien für Einkommensinvestoren

Grundsätzlich spricht für Aktien, dass Investoren sich ihr eigenes Portfolio nach eigenen Vorstellungen und Präferenzen aufbauen können. Gleichzeitig können auch Unternehmen aktiv selektiert und die Streuung selbst bestimmt werden.

Auch fallen hier anders als beim ETF keine jährlichen Kosten, abgesehen von möglichen Transaktionsgebühren, an. Einzelne Aktien sind bei Einkommensinvestoren also definitiv etwas für Selbstentscheider und -macher.

Das spricht für ETFs für Einkommensinvestoren

Allerdings spricht auch einiges für Dividenden-ETFs. So können Anleger hier unkompliziert breit streuen, müssen sich nicht mit den eigenen Positionen beschäftigen und können den Portfoliomanagern und Indexanbietern die Arbeit überlassen.

Hinzu kommt die 30-prozentige Freistellung aller Erträge, also auch der Dividenden, laut dem deutschen Steuergesetz, was die Indexfonds noch zusätzlich interessant macht.

Das ist für Einkommensinvestoren die bessere Wahl

Unter dem Strich ist deswegen der Dividenden-ETF für viele Anleger die bessere Option. Zwar gibt es hier auch einige Nachteile wie die Kosten und die vorgegebene Allokation gegenüber der Einzelanlage, aber für die meisten Investoren, die sich keinen Aufwand mit ihrer Geldanlage machen wollen, ist dies vermutlich die beste Wahl.

Denn tatsächlich bedeutet das Verwalten eines Portfolios von Einzelaktien eine ganze Menge Arbeit, weswegen diese sehr individuelle Anlageform nur etwas für diejenigen ist, die ihre Arbeit rund um das eigene Portfolio auch als Hobby ansehen. Aber selbst wenn Investoren dies tun, sollten Sie die steuerlichen Nachteile der Einzelinvestments gegenüber den ETFs bedenken.

Wer also jetzt für ein passives Einkommen in ETFs investieren will, der kann sich diese Produkte einmal genauer anschauen:

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (WKN: A1T8FV)

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF (WKN: A2AG1E)

Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF (WKN: DBX1D3)

