Amazon Kreditkarte vs Trade Republic Karte: Welche ist besser für Anleger?

Amazon hat eine neue Karte mit sattem Cashback angekündigt, die dadurch in direkte Konkurrenz zu Trade Republic tritt. Doch welches der beiden Angebote ist das Bessere für Sparer? Wir vergleichen die aktuell bekannten Details zur Amazon Kreditkarte mit dem Angebot des beliebten Neobrokers.

Kreditkarten mit Cashback waren in Deutschland für lange Zeit kein Thema, obwohl sich beispielsweise in den USA Anbieter in Angebotsschlachten regelrecht bekämpfen. Doch mit der Trade Republic Karte und dem Ansturm auf das Produkt ist klar: Auch Deutsche interessieren sich für Karten mit eingebautem Sparpotenzial.

Dementsprechend spannend wird es nun, wenn Amazon in den kommenden Wochen wie angekündigt seine Amazon-Kreditkarte (mehr dazu hier) ausrollt. Jetzt stellt sich für viele die Frage: Wer hat das bessere Angebot? Wir haben beide verglichen:

Das bietet die Trade Republic Karte

Bei der Trade Republic Karte handelt es sich um eine Debitkarte mit eingebauter Saveback Funktion. Auf die ersten 1.500 Euro im Monat erhalten Sparer 1 Prozent der Käufe als Rückvergütung, wenn sie mindestens einen 50 Euro Sparplan bei dem Neobroker haben.

Das Geld wird dann anschließend in einen Sparplan nach eigener Wahl investiert. Zudem verzinst Trade Republic das Kapital auf dem Verrechnungskonto mit aktuell attraktiven 3,75 Prozent.

Das bietet die Amazon-Kreditkarte

Beim Amazon-Angebot in Kooperation mit der Santander handelt es sich dagegen um eine echte Kreditkarte mit Verfügungsrahmen. Aber Vorsicht: Wer seine Schulden nicht vollständig tilgt, der muss mit hohen Zinsen oberhalb von 15 Prozent und mehr rechnen.

Hier erhalten Sie unbegrenzt 0,5 Prozent Rückvergütung auf alle Transaktionen und 1,0 Prozent Cashback auf alle Käufe bei Amazon. An Tagen wie dem Prime Day steigert sich die Vergütung sogar auf 2,0 Prozent. Das Geld wird anschließend dem Amazon-Konto des jeweiligen Nutzers zugeschrieben und kann für weitere Einkäufe verwendet werden.

Amazon Kreditkarte vs Trade Republic Karte: Welche ist besser für Anleger?

Dementsprechend ist klar: Die Trade Republic Karte bleibt das bessere Angebot für Sparer. Zwar bietet die Amazon-Karte einige Vorteile für Sparer, doch Anleger laufen mit dem Produkt des Neobrokers nicht in die Gefahr in die Schuldenfalle zu geraten und tun mit dem Investieren via Sparplan etwas Sinnvolles für den eigenen Vermögensaufbau.

Trotzdem kann sich die Amazon-Karte als Ergänzung zum Angebot von Trade Republic für Viel-Käufer bei Amazon lohnen. Auch wer eine klassische Kreditkarte will,l ist mit dem Angebot des Tech-Giganten gut versorgt (Vergleichen können Sie die Offerte mit dem BÖRSE ONLINE Kreditkarten-Vergleich). Für die breite Masse bleibt die Trade Republic Karte, aber vorläufig das bessere Angebot. Hier geht es zum Angebot des Neobrokers.

