Tatsächlich sind Goldminen-Aktien aktuell historisch unterbewertet. Doch nicht jede dieser Rohstoff-Aktien läuft auch gut. Auf welche Papiere der Experte jetzt selbst setzt und was sein Geheimtipp ist.

In den vergangenen Jahren waren Minen-Aktien laut dem Gold-Experten Markus Bußler nicht das beste Investment. "Aufgrund der Inflation stiegen zwar die Preise von Silber und Gold, doch auch die Kosten der Minenbetreiber schossen nach oben. Am Ende konnten Anleger dort wenig Geld verdienen. Doch das ändert sich gerade jetzt."

Auf diese Minen-Aktien setzt der Rohstoff-Experte

"Aktuell sieht die Situation bei Minen-Aktien so aus, dass viele sehr viel Geld verdienen, sehr liquide sind, gleichzeitig aber deutlich unterbewertet", sagt Gold-Experte Markus Bußler. "Wir sehen, dass es Aktienrückkäufe und hohe Dividenden bei den Minen-Aktien gibt, was früher auch nicht immer so der Fall war. Dort hieß es dann immer: Wachstum, Wachstum, Wachstum." Doch nun sei das anders.

So habe zwar auch die bekannte Gold-Aktie Barrick Gold etwas Probleme aufgrund der unsicheren Lage in Afrika. "Aber ansonsten ist die Barrick Gold-Aktie durchaus einen Blick wert", sagt Bußler. "Und diese Aktie ist so ein Wert, der zu günstig bewertet ist in meinen Augen. Und ich glaube, da geht noch was bei der Aktie erst nach oben. Also da bin ich mir relativ sicher."

Doch der Gold-Experte hat noch einen Geheimtipp für Anleger:

Geheimtipp: Auf diese Gold-Aktie setzt der Experte

"Agnico Eagles ist für mich so eine, die ich übrigens selbst im Depot habe, die spielt in einer Klasse für sich", verrät Gold-Experte Bußler. Und der Rohstoff-Experte ergänzt: "Agnico ist ein wahnsinnig gut gemanagtes Unternehmen. Man hat die Minen eigentlich nur in sicheren Jurisdiktionen, also nur in sicheren politischen Ländern. Das heißt, allen vor allem in Kanada, in Finnland, Australien. Agnico hat jetzt, obwohl man ungefähr die Hälfte der Produktion nur macht von Newmont, fast den gleichen Free Cash Flow. Also das Unternehmen schwimmt in Geld, weil man irre viel Cash aktuell generiert. Und dieses Geld kann Agnico dann natürlich irgendwann wieder einsetzen um zu wachsen, oder eben die Bilanz noch weiter zu verbessern."

Welche Gold-Aktien Markus Bußler ansonsten noch im Portfolio hat und wie überraschend hoch der Goldpreis und der Silberpreis jetzt steigen kann, das erfahren Sie direkt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

