Die Sparquote ist in Deutschland nicht zuletzt wegen der hohen Inflation wieder deutlich gesunken. Wir verraten nun, welche Geldfehler oft gemacht werden und wie man sofort mehr Geld sparen kann.

"Starke Preisanstiege vor allem für Energie und Lebensmittel machen es aktuell für viele Haushalte immer schwerer, Geld auf die Seite zu legen und zu sparen", betonten die Statistiker vom Statistischen Bundesamt. Und so lag die Sparquote der Haushalte in Deutschland im ersten Halbjahr 2021 lediglich bei 11,10 Prozent. "Für das 1. Halbjahr 2022 heißt das: Je 100 Euro verfügbarem Einkommen sparten die privaten Haushalte saisonbereinigt im Durchschnitt 11,10 Euro."

Noch im Vorjahr hatte diese Sparquote der Deutschen mit 18,2 Prozent deutlich höher gelegen. Dies lag aber auch an der Corona-Pandemie und den Einschränkungen. Aber: "Während einige Haushalte nach wie vor viel Geld auf die Seite legen konnten, blieb bei anderen am Ende des Monats nichts übrig", so das Bundesamt. Deswegen haben wir 5 Geldfehler lokalisiert, die uns alle oft zu viel Geld kosten. So macht man es besser:

1. Geldfehler: Man kennt seine Ausgaben nicht

Ganz elementar für die eigenen Finanzen: Man sollte ein Haushaltsbuch führen. Auch wenn wir diesen Tipp öfter geben: Man sollte es unbedingt tun. Dieses Haushaltsbuch kann man digital in einer App oder auch händisch führen. Wichtig ist einfach, regelmäßig zu wissen, wie viel Geld man noch zur Verfügung hat oder in welchem Bereich man sparen musste. Ein beliebter Geldfehler ist es, sich nicht um diese Auflistung zu kümmern, weil sie lästig erscheint. Dieser Tipp ist aber der beste Geld-Tipp, den man geben kann.

2. Geldfehler: Unnütze Ausgaben

Durch dieses Haushaltsbuch stößt man regelmäßig auf unnütze Ausgaben. Diese mögen im Alltag nicht groß auffallen. Doch wenn man schwarz auf weiß sieht, wie viel Geld man für Kaffee to go, nicht viel genutzte Abos oder auch was auch immer es sein mag, ausgibt, dann ist der Sparanreiz auf einmal viel größer. Hat man seine Ausgaben einmal geordnet, so ergibt sich daraus sofort Sparpotenzial. Denn diese unnützen Ausgaben, die einem gar nicht viel Spaß oder Erleichterung bringen, sind ein großer Geldfehler.

3. Geldfehler: Man nutzt sein verfügbares Geld nicht richtig

Oft nutzen wir unsere Ressourcen nicht richtig. Und das gilt auch für unser Geld. Wenn wir etwas Geld ansparen konnten, so sollten wir dieses Geld auch für uns arbeiten lassen. Es ist hilfreich, eine Rücklage von drei Nettomonatsgehältern als eiserne Reserve auf dem Tagesgeldkonto liegen zu lassen. Doch weiteres überschüssiges Geld kann man in breit gestreute ETFs oder Fonds in den weltweiten Aktienmarkt investieren. Ein Geldfehler ist es nämlich, sein Geld nicht richtig zu nutzen. Es kann jederzeit für einen arbeiten und neues Geld schaffen, wenn man die richtigen Anlagen auswählt. Eine gute Möglichkeit dafür ist der MSCI World ETF.

Und wenn Sie Ihr Geld bereits anlegen oder auch neu anlegen wollen, dann sollten Sie hier sichergehen, dass Sie beim richtigen Broker für Ihr Geld sind.

4. Geldfehler: Zu teure Versicherungen

Auch beim Thema Versicherungen gibt man oft zu viel Geld aus. Denn es gibt viele unnütze Versicherungen, für die Sie Geld bezahlen, von denen Sie aber selbst im Ernstfall nur selten Geld als Entschädigung erhalten. Listen Sie alle Versicherungen auf, die Sie besitzen und schauen Sie, ob Sie nicht zu viel Geld bezahlen und was Sie im Ernstfall überhaupt bekommen können.

Neben der gesetzlichen Krankenversicherung und der KfZ-Haftpflicht, sollte jeder auf jeden Fall eine private Haftpflichtversicherung besitzen. Zudem sind eine Auslandsreisekrankenversicherung, eine Berufsunfähigkeitsversicherung und für Immobilienbesitzer eine Wohngebäudeversicherung empfehlenswert. Doch danach geht es schon los: Nur bei sehr individuellen Risiken lohnen sich weitere Versicherungen. Die meisten sind in der überwiegenden Zahl der Fälle aber gar nicht mehr ratsam und könnten eingespart werden.

5. Geldfehler: Man verdient nicht genug

Die meisten Menschen in Deutschland verdienen Geld, indem Sie dem Arbeitgeber ihre Zeit geben und dafür einen Arbeitslohn bekommen. Doch neben dieser Form der Arbeit, für die man im besten Falle regelmäßig mehr Geld bekommt, gab es vermutlich noch nie so viele Möglichkeiten, Geld nebenbei zu verdienen, wie heute. Als Aktionär können Sie an der Börse durch Dividenden und Co Geld verdienen. In Absprache mit Ihrem Arbeitgeber können Sie ein eigenes Online-Business oder einen lukrativen Nebenjob antreten. Unsere Arbeitskraft und Zeit sind die wertvollsten Assets, die wir haben. Und die muss man gut monetarisieren, um mehr Geld zu verdienen und somit auch mehr Geld sparen zu können.