Gegen diese beliebte Online-Bank hat die BaFin in der vergangenen Woche eine satte Strafe in Millionenhöhe verhängt. Doch was bedeutet das eigentlich für Kunden des Geldhauses? Welche Folgen hat das? Und wie wirkt sich das auf das Angebot aus?

Die Online-Bank C24, ein Ableger des Vergleichsportale Check24, hat sich durch geschickte Marketingaktionen und diverse Vorteile zu einer der beliebtesten Online-Banken in Deutschland gemausert. Zu Recht, denn immerhin ist das Angebot der C24 exzellent, was auch der BÖRSE ONLINE Girokonto Vergleich bestätigt, in dem das Geldhaus mit seinem Angebot 89 von 100 möglichen Punkten erhielt.

Dennoch gibt es jetzt negative Nachrichten für die C24, denn die BaFin hat eine Millionenstrafe gegen das Unternehmen verhängt.

BaFin verhängt Millionenstrafe gegen beliebte Online-Bank

Konkret soll das Fintech nun 1,25 Millionen Euro als Strafe an die Finanzaufsichtsbehörden zahlen. Der Vorwurf: Zwischen März 2021 und dem Juni 2023 soll das Geldhaus systematisch Geldwäscheverdachtsmeldungen zu spät an das zentrale Meldungssystem für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit – FIU) weitergegeben haben.

Ähnliches hatte sich bereits im Mai diesen Jahres bei der N26 Bank, einem der großen Konkurrenten von C24, ereignet. Das Berliner Fintech musste wegen verspäteter Geldwäscheverdachtsmeldungen eine Strafe von satten 9,2 Millionen Euro zahlen.

Doch was bedeutet die Strafe der Bafin infolge dieser Verfehlungen für Kunden und das Angebot der C24 Bank?

Das müssen Kunden zur BaFin Strafe wissen

Die klare Antwort darauf ist: nichts. Die C24 Bank dürfte trotz der satten Strafe ihr Geschäft weiter so fortführen wie bisher. Längere Konsequenzen drohen dem Geldhaus als Resultat aus der Bafin-Strafe nicht, zumal das Problem, mit Blick auf den von der Finanzaufsicht bezifferten Zeitraum, bereits behoben zu sein scheint.

Kunden müssen sich darum keine Sorgen machen und Interessenten können weiterhin ein Girokonto bei dem Anbieter eröffnen. Werfen Sie dazu hier einen Blick auf das Angebot der C24 und hier einen auf den BÖRSE ONLINE Girokonto Vergleich, um es mit anderen Angeboten gegeneinander abzuwägen.

Lesen Sie auch:

DAS gab es zuletzt vor 27 Jahren an den Aktienmärkten. Und so könnte an der Börse jetzt weitergehen

Oder:

Tagesgeld-Hammer bei der Postbank: Neue hohe Zinsen ab heute für Bestandskunden und Neukunden