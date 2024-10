Die Postbank überrascht heute Kunden mit einem neuen Tagesgeld-Angebot: Ab sofort gibt es für Bestandskunden und Neukunden 3,1 Prozent Zinsen p.a. auf dem Tagesgeld. Für wen sich das Angebot lohnt und worauf man achten sollte.

"Das Angebot gilt für Neugeldanlagen zwischen 2.500 und 100.000 Euro, die vom 7. Oktober bis 25. November 2024 auf ein neues oder bestehendes Tagesgeldkonto eingezahlt werden. Der Abschluss des Tagesgeldkontos ist sowohl online als auch in jeder Postbank-Filiale möglich; die Kontoführung ist gebührenfrei. Der Zeitraum für den Aktionszins läuft vom 1. Dezember 2024 bis zum 31. Mai 2025", schreibt die Postbank am heutigen Montag und überrascht mit diesen Zinsen Kunden. Doch sollte man das Angebot jetzt wahrnehmen?

Neues hohes Tagesgeld bei der Postbank

Dazu erläutert die Postbank: "Auch Kunden, die bereits ein Tagesgeldkonto bei der Postbank haben, können von der Aktion profitieren. Der Aktionszins gilt für privates Vermögen, das sich vor Beginn des Einzahlungszeitraums nicht auf Giro-, Spar- oder Tagesgeldkonten oder sonstigen Konten oder Depots von Postbank und Deutsche Bank befand." Und dies ist insofern bemerkenswert, dass die meisten Banken hohe Zinsen auf dem Tagesgeld lediglich für Neukunden bieten. Bestandskunden schauen oft in die Röhre. Zwar muss man jetzt bei dieser Postbank-Aktion neues Geld auf das Tagesgeldkonto überweisen, aber Bestandskunden haben auch die Chance, zu profitieren.

Doch lohnt sich das Tagesgeld der Postbank im Vergleich zur Konkurrenz?

Tagesgeld-Vergleich: So hohe Zinsen gibt es aktuell

Im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich finden Sparer stets attraktive Angebote. Aktuell bietet etwa die Openbank 3,63 Prozent Zinsen für Neukunden für die ersten 6 Monate. Schaut man allerdings auf das Kriterium der deutschen Einlagensicherung, so springt die Postbank mit ihrem neuen Tagesgeld-Angebot aus dem oberen Mittelfeld auf den dritten Platz. Nur die ING und die Targobank liegen dann noch vor der Postbank.

Anleger können also guten Gewissens das neue Tagesgeld-Angebot der Postbank in Anspruch nehmen. Vor allem, wenn man dort bereits Kunde ist und von einer anderen Bank das Geld wieder zur Postbank transferiert. Doch auch für Neukunden lohnt sich die Postbank mit der deutschen Einlagensicherung. So ist dieser Tagesgeld-Hammer eine willkommene Überraschung.

