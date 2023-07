Die höheren Zinsen auf dem Tagesgeldkonto gibt es jetzt für längere Zeit. Welche Bank die Konditionen nun anpasst und ob sich das für Kunden lohnt.

Die TF Bank verlängert den Zeitraum für den Höchstzins auf dem Tagesgeld. Statt 4 Monate lang gilt der höhere Zinssatz jetzt 6 Monate. Neukunden erhalten also fortan ein halbes Jahr lang die höheren Zinsen von 3,6 Prozent auf dem Tagesgeldkonto der TF Bank. Hier geht es direkt zum Angebot.

Nach Ablauf der 6 Monate, und für Bestandskunden, gilt der variable Zinse von 1,30 Prozent. Weil die Zinsgutschrift monatlich erfolgt, erhalten Sparer auf Sicht von 12 Monaten immerhin erhöhte 2,48 Prozent. Damit schafft es die TF Bank auf den 13. Platz im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich. Wer noch höhere Zinsen bezahlt, erfahren Sie hier.

Dabei ist die TF Bank eine Bank aus Schweden, die der Europäischen Einlagensicherung unterliegt. Erst am 17. Mai erhöhte die schwedische Bank die Konditionen auf dem Tagesgeldkonto auf 3,35 Prozent, damals galt der Zinssatz aber nur für 4 Monate. Nun gibt es also höhere Zinsen und das auch für einen längeren Zeitraum. Mit den 6 Monaten der höheren Zinsen passte die Bank sich dem Markt an. Denn viele Banken gewähren als Lockangebot diese höheren Zinsen für ein halbes Jahr.

