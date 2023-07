Die aktuelle Rallye an den Börsen lief für Milliardär Bill Gates besonders gut. Wie Barron´s berichtet, hat der Microsoft-Gründer Milliarden Dollar mit vier Aktien verdient. Um welche Papiere es sich handelt.

Cascade Investment ist ein Unternehmen von Bill Gates, welches für ihn Aktien hält. Über dieses Vehikel hat er zuletzt vor allem mit vier Aktien gutes Geld verdient. Eine davon ist Republic Services, an welchem Gates 35 Prozent der Anteile hält.

Dabei ist Republic Services ein Receycling- und Umwelt-Unternehmen. Es bietet Deponien, Receycling-Stationen, Aufbereitungsanlagen und Sammelstationen in 41 Staaten der USA an. Über Cascade Investment gehören Bill Gates 110 Millionen Aktien von Republic Services, welche im ersten Halbjahr 2023 um 19 Prozent zulegten und Gates somit einen Kursgewinn von 2,7 Milliarden Dollar brachten.

Auch diese Bill Gates Aktien brachten Milliarden

Doch damit noch nicht genug. Denn auch Gates andere Beteiligungen wie etwa AutoNation stiegen deutlich im Wert. Das Gebrauchtwagen-Unternehmen, an dem Bill Gates 21 Prozent der Aktien besitzt, konnte im ersten Halbjahr um 53 Prozent zulegen und somit einen Gewinn für den Microsoft-Gründer von 566 Millionen Dollar einfahren.

Noch mehr brachten sogar die Aktien von Ecolab. Denn sie steuerten in den ersten sechs Monaten des Jahres 1,3 Milliarden Dollar an Gewinn bei, stiegen um 28 Prozent. An dem Wasser-, Hygiene- und Energie-Unternehmen hält Bill Gates elf Prozent der Aktien. Und das scheint sich zu lohnen.

Das einzige Investment von Cascade, welches nicht aufging, war die Deere-Aktie. Der Landmaschinen-Hersteller verlor zwar nur 5 Prozent, sorgte aufgrund der Größe der Position von fast 10 Milliarden Dollar aber für einen Buchverlust von 466 Millionen Dollar. Dennoch steht für Bill Gates ein dicker Gewinn am Ende des ersten Halbjahres zubuche.

Dabei zitiert Barron´s die Investment-Manager von Cascade: "„Alle vier dieser Positionen spiegeln Cascades geduldigen und grundlegenden Ansatz für langfristige Wertinvestitionen wider“, sagte Michael Larson, Chief Investment Officer von Cascade Asset Management, in einer per E-Mail gesendeten Erklärung. Cascade Asset beaufsichtigt Cascade Investment und den Bill & Melinda Gates Foundation Trust. „Es wird Höhen und Tiefen geben, aber wir bleiben hinsichtlich der Aussichten dieser Unternehmen angesichts der zugrunde liegenden Geschäftsmodelle und der nachgewiesenen Stärke der Managementteams positiv.“"

Und lesen Sie auch: Neuer ETF von Invesco auf den Welt-Aktien-Index – Jetzt lieber MSCI World oder FTSE All World-Index kaufen?

oder: Luxus-Dividenden: 150 Prozent Dividendenrendite und 670 Prozent Kursplus in 10 Jahren mit diesen Aktien

Kennzahl verrät: Diese KI-Aktien sind immer noch unterbewertet – Nvidia, Alphabet, Amazon und Co im Check