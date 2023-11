Die Kosten steigen immer weiter und Sie wissen nicht, wie Sie in diesen inflationären Zeiten noch Geld zurücklegen sollen? Mit diesen drei Tipps können Sie schon ab der kommenden Woche bares Geld sparen:

Es ist nicht immer leicht Geld zurückzulegen vorrangig in Zeiten, in denen Preise steigen und der eigene Arbeitslohn, bedauerlicherweise, die einzige Konstante bleibt. Doch trotz dieser schwierigen Situation können Sie mit einigen Tipps und Kniffen schon in der kommenden Woche bares Geld einsparen.

Mit diesen drei Tipps bares Geld sparen trotz Inflation

Dabei können vordergründig diese drei Tipps besonders hilfreich sein, um trotz steigender Lebenshaltungskosten weniger ausgeben zu müssen:

Geld an der Tanksäule sparen

Beim Tanken geben viele Menschen einiges an Geld aus, beispielsweise weil man zum Büro pendeln muss. Allerdings kann man hier durch einen einfachen Blick in die Versicherungsmappe bares Geld einsparen.

Denn was viele nicht wissen: einige Kfz-Versicherungen bieten Rabatte bei Markentankstellen mit denen man entsprechende Partnerschaften hat. Dazu reicht einfach das Vorzeigen der Versicherungskarte an der Kasse und schon kann es zwischen einem bis vier Cent billiger pro Liter werden.

Einkäufe planen und nach Angeboten ausrichten

Doch ein wesentlicher Teil des eigenen Budgets wird in dieser Wirtschaftslage für den Posten Lebensmittel verwendet. Aber auch hier gibt es einiges Sparpotenzial für Haushalte:

Denn gerade nicht verderbliche oder lange haltbare Lebensmittel können, insofern Sie im Angebot sind, gleich in hoher Stückzahl erworben werden. So deckt man im Idealfall seinen vorher kalkulierten Bedarf für mehrere Monate und kann so einiges an Geld sparen.

Streaming-Abos kündigen

Zum Sparen gehört aber auch dazu Kostenfresser zu eliminieren. Das sind seit der Corona-Pandemie vor allem Streaming-Angebote, die teilweise sogar weniger als einmal in der Woche genutzt werden.

Tipp: Konzentrieren Sie sich auf ein einzelnes Streaming-Angebot und reduzieren Sie ihren Konsum. Versuchen Sie stattdessen die frei gewordene Zeit aktiver zum Beispiel für Sport oder die Ausübung einer nebenberuflichen Tätigkeit zu nutzen. Das spart nicht nur Geld, sondern hilft auch der Gesundheit und/oder der Karriere.

