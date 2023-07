Die Openbank bietet eine ganz neue Kombination aus Tagesgeld und Festgeld an. Mit dem sogenannten Flexgeld gibt es bis zu 3,7 Prozent Zinsen pro Jahr. Doch was kann das neue Angebot?

„Durch die nach wie vor unsichere Wirtschaftslage zögern viele Kunden, ihr Geld in festverzinsliche Anlagen zu stecken, da sie bei vorzeitiger Auflösung des Kontos in der Regel mit Strafzahlungen rechnen müssen“, erklärt Steve Langer, Market Director Germany bei Openbank in einer Pressemitteilung. „Mit unserem Flexgeld möchten wir auch ihnen einen Anreiz und eine Chance geben, von der positiven Zinslage zu profitieren.“

Die Openbank ist eine Digitalbank der spanischen Santander. Und mit dem neuen Flexgeld können Kunden bis zu 3,7 Prozent Zinsen im Jahr bekommen. Hier geht es direkt zum Angebot der Openbank.

Das was ist das Flexgeld eigentlich genau?

Flexgeld: Eine Mischung aus Tagesgeld und Festgeld

Grundsätzlich funktioniert das Flexgeld bei der Openbank so: Wer bislang ein Festgeld-Konto bei der Openbank hatte, der bekommt automatisch das neue Flexgeld. Die Konditionen sollten dabei gleich bleiben. Neu ist nun, dass Sparer ihr Flexgeld vorzeitig kündigen können, ohne Strafzahlungen leisten zu müssen. Allerdings sinkt dann der vorher ausgemachte Zinssatz vom Festgeld auf nominal 1,5 Prozent pro Jahr.

Und wer ab jetzt neu Geld auf dem Flexgeld der Openbank anlegt, der erhält aktuell 3,7 Prozent Zinsen für 12 Monate. Beachten Sie dazu den Hinweis der Santander-Tochter: "Es gilt für neues Kapital, welches den Gesamtsaldo des Kunden seit dem 30. Juni 2023 erhöht und ist ohne Mindest- und Höchstbetrag."

Wer sein Geld für drei Jahre auf dem neuen Flexgeld, der Kombination aus Tagesgeld und Festgeld, anlegen möchte, der erhält 3,3 Prozent pro Jahr und bei fünf Jahren Laufzeit sind es noch 3,0 Prozent. Hier geht es direkt zum Angebot der Openbank.

Doch für wen lohnt sich das Angebot? Grundsätzlich muss man sagen, dass der Zinssatz von 3,7 Prozent für 12 Monate nicht schlecht ist. Im BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich gibt es aktuell für 12 Monate höchstens 4,15 Prozent. Aus diesem Festgeld kommt man dann aber nicht heraus, während man bei der Openbank vorzeitig kündigen kann und dann immerhin noch 1,5 Prozent bekommt. Das Angebot ist also für alle gut, die ihr Geld gerne hochverzinslich anlegen wollen, aber die Möglichkeit bekommen möchten, kurzfristig zu kündigen.

Wer allerdings die volle Flexibilität genießen möchte, der findet im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich bis zu 3,73 Prozent Zinsen auf dem Tagesgeldkonto.

