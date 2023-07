Die Ratingagentur Morningstar hat kürzlich vier Wachstumsaktien identifiziert, welche Anleger im Jahr 2023 kaufen und langfristig halten sollen. Doch sind diese wirklich jetzt ein Investment wert?

Wachstumsaktien haben sich nach einem katastrophalen Jahr 2022 wieder deutlich erholt, auch wenn die Aussichten durch gestiegene Zinsen und eine negative Wirtschaftsentwicklung nicht gerade rosig sind.

Trotzdem können sich in einer solchen Situation auch Chancen ergeben, weswegen die Ratingagentur Morningstar nun vier Aktien identifiziert hat, die Anleger jetzt kaufen und langfristig halten können.

Morningstar empfiehlt diese Growth-Aktien für Buy&Hold

Dabei handelt es sich um diese vier Wachstumsunternehmen, deren Wert Morningstar wesentlich höher sieht, als die Börse ihn aktuell preist:

Snowflake (Kurspotenzial 25 Prozent)

Erster Wert ist dabei der Cloud-Betreiber Snowflake für den Morningstar ein Kurspotenzial von 25 Prozent sieht. Hier glauben die Analysten vor allem an die Aktie, weil das Unternehmen ihrer Meinung nach eine einzigartige Multi-Cloud-Strategie fährt.

Yum China (Kurspotenzial 42 Prozent)

Noch mehr Kurspotenzial sehen die Experten allerdings bei der Aktie von Yum China. Der Fast-Food-Anbieter aus China hat laut den Analysten ein starke Marke, wächst kräftig und könnte zukünftig ein neues KFC oder McDonalds im Reich der Mitte werden.

Uber (Kurspotenzial 44 Prozent)

Außerdem glauben die Experten auch an die Aktie von Uber. Laut ihnen hat sich der Anbieter von Fahrten in den vergangenen Jahren einen deutlichen Vorteil gegenüber der Konkurrenz herausgearbeitet, der sich langfristig in starken Skaleneffekten niederschlagen dürfte.

Moderna (Kurspotenzial 112 Prozent)

Das aber mit Abstand höchste Potenzial sieht Morningstar bei dem mRNA-Unternehmen Moderna. Hier glauben die Experten, dass die Börse in ihrer Bewertung der Aktie nach Corona zu vorschnell war und die Technologie des Unternehmens in Zukunft noch deutlich mehr Potenzial hat als bisher angenommen.

